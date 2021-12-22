طريقة عمل المفتقة.. أسهل طريقة في البيت

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل المفتقة.. أحد أشهى الحلويات الشتوية الشهيرة في مصر، كونها تمنح الدف خلال الطقس البارد، فضلًا عن كونها مفيدة لمن يعانون من النحافة الراغبين في زيادة أوزانهم، وفي ظل ذلك يرغب الكثير من الأشخاص الحصول على مذاق مميز من المفتقة، وخلال السطور التالية نقدم طريقة عمل المفتقة، حسب الشيف شربيني، ببرنامجه «الشيف»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل المفتقة.. 6 مقادير

1 كيلو عسل أسود

نصف كوب تحويجة مفتقة

2 ملعقة كبيرة دقيق

1 كوب صغير زيت

1 كوب فول سوداني

1 كوب سمسم

طريقة تحضير المفتقة.. 5 خطوات

ضعي العسل الأسود على النار، ثم أضيفي له تحويجة المفتقة، ولا تدعيه يغلى حتى لا يصبح مرا.

إخلطي الدقيق مع الزيت على النار.

أضيفي السمسم والفول للزيت وقلبي.

أضيفي خليط الزيت لخليط العسل وقلبي على النار دون الغليان.

إحفظي المفتقة بعد أن تبرد فى برطمان نظيف جاف، وضعي على الوجة فول سوداني وسمسم وزيت حسب الرغبة.

طريقة عمل المفتقة المسيحات

- مقادير عمل المفتقة المسيحات

لادن

كركم

انواشق

صمغ عربي

صمغ كثيرة

حبة خضراء

ملح ليمون

حلبة مطحونة

زيت

سمسم محمص

ماء

عسل أسود

طريقة عمل المفتقة المسيحة.. 5 خطوات

يذوب كركم وانواشق ولادن والحبة الخضراء مع زيت مقدوح ليلة عمل المفتقة للمسيحات الأولى.

يذوب الصمغ العربي والصمغ الكثيرة وملح الليمون مع ماء للمسيحات الثانية.

يوضع العسل في حلة على النار، ويضاف نصف كمية القرطاس المحوج والحلبة الناعمة، ونصف كمية المسيحات الأولى والثانية ويترك حتى يغلى.

يخفض النار ويضاف بقية المسيحات من المجموعة الثانية، حتى يصبح للعسل عرق أثناء التقليب.

يضاف السمسم المحمص وبقية كمية المسيحات من المجموعة الأولى ويقدم.

طريقة عمل مفتقة بيتي.. 6 مقادير

1 كيلو عسل أسود

نصف كوب تحويجة مفتقة

2 ملعقة كبيرة دقيق

1 كوب زيت

1 كوب فول سوداني

1 كوب سمسم

طريقة تحضير مفتقة بيتي.. 5 خطوات

في حلة، تخلط التحويجة والعسل الأسود على النار مع التقليب.

يسخن الزيت على النار ثم يضاف الدقيق مع التقليب حتى يصبح ذهبي اللون، ثم يضاف على العسل.

تترك على نار هادئة حتى يغلظ القوام.

يسخن القليل من السمن ثم يضاف الدقيق، السمسم، والسوداني.

يقلب على النار حوالي دقيقتين ثم يضاف إلى المفتقة.