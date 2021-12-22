طريقة عمل المبكبكة الليبية.. أشهر وأشهى الأكلات

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

لاتختلف طريقة عمل المبكبكة الليبية عن تحضير المكرونة بأشكالها المختلفة، والتي تعد من الأكلات المحببة عند الكثير من الناس، الكبار والصغار لمذاقها الشهي، وتتناقل خطوات إعداد المكرونة بين الشعوب بشكل كبير، لكن التعديل يكمن في المكونات بما يلائم المنشأ.

طريقة عمل المبكبكة الليبية لم تقتصر على الشعوب الليبية فقط، وانتشرت بشكل كبير بين الشعب المصري، فهي عبارة عن طبق مجهز بالمكرونة وقطع الدجاج أو اللحوم.

وتستعرض «هن» في الموضوع التالي، طريقة سهلة وبسيطة لتحضير المبكبكة الليبية، وفقًا لخبيرة الطبخ غادة التلي، عبر برنامجها المذاع على فضائية «CBC» سفرة.

مكونات تحضير المبكبكة الليبية

- نصف كيلو لحمة ضاني.

- بصلة مفرومة.

- ثوم.

- فلفل أخضر.

- فلفل حار.

- 3 ملعقة زيت.

- فلفل أسود.

- بهارات.

- 2 طماطم مبشورة.

- ملح.

- 3 ملعقة زيت.

- 2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

- نصف كيلو مكرونة.

طريقة تحضير المبكبكة الليبية

- في حلة بها زيت ساخن على نار متوسطة، قومي سيدتي بتشويح اللحمة في الزيت.

- وبعد ذلك، قومي بإضافة الملح والفلفل، والبهارات، حتى تتبل جيدًا.

- ضيفي الفلفل الأخضر، البصل، الثوم، والفلفل الحار إلى اللحمة، واحرصي على التقليب جيدًا حتى يذبل.

- قومي بإضافة الصلصة والطماطم المبشورة إلى القدر.

- قلبي القوام جيدًا حتى يختلط.

- اتركي الصلصة تنضج مع القوام لمدة عشر دقائق.

- وأخيرًا، قومي بإضافة الماء ثم المكرونة إلى القدر، مع تقليب المكونات حتى تمزج جيدًا.

- غطي القدر، واتركيه على نار متوسطة حتى تنضج المكرونة تمامًا.

- حضري الوجبة، وجهزيها للتقديم ساخنة، كما يمكن تزيين المبكبكة الليبية بالنعناع.

فوائد تناول المبكبكة الليبية

تساعد المكرونة بشكل عام، على إمداد الجسم بالطاقة، والكربوهيدرات الموجودة بها توفر الجلوكوز الذي يعتبر الوقود الحيوي، وهو الوقود الحيوي للعقل والعضلات.