طريقة عمل الكاتشب فاطمة أبو حاتي.. «بلاش تشتريه»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تلجأ بعض ربات المنزل إلى شراء الكاتشب بدلا من تحضيره في المنزل، لاعتقادهن صعوبة تحضيره في المنزل، لذا نقدم لكِ اليوم طريقة عمل الكاتشب فاطمة ابو حاتي، لتقديمه بجانب الأكلات المختلفة واستعماله في صنع السندوتشات للأولاد دون الخوف على صحتهم.

طريقة عمل الكاتشب فاطمة ابو حاتي

المقادير

كيلو طماطم حمراء.

2 ملعقه كبيرة صلصلة.

2 ملعقه كبيرة نشا.

ربع كوب ماء.

نصف كوب خل.

نصف كوب سكر.

ملعقه صغيرة ملح.

رشه فلفل اسود.

نصف ملعقه صغيره ثوم بودرة.

خطوات عمل كاتشب فاطمة أبو حاتي

في حلة عميقة نضع فيها الطماطم ومعها ربع كوب من المياه، ووضعها على النار لمده ثلاث إلى اربع دقائق حتى تغلى مع نفسها مع تغطية الحلة، وتركها على نار هادئة حتى تستوي تماما.

باستخدام الخلاط أو الكبه البدء بفرم الطماطم وتصفيتها من خلال مصفاة ناعمة حتى الحصول على العصير البيور.

وضع عصير الطماطم مرة أخرى في الحلة، ووضع عليها السكر والخل والملح والفلفل والثوم والصلصة والبابريكا حتى تعطي نفس اللون الجاهز.

عند بدأ الغليان والتسبيك على النار، إذابة النشا مع ربع كوب من المياه ويقلبوا مع بعض جيدا ثم النشا مع الاستمرار في التقليب المستمر في الصلصه حتى مرحلة الغليان وتصبح ثقيله القوام.

يتم تعبئة الكاتشب في برطمانات ناشفة، وتصفيتها جيدا من أي مياه وتترك حتى تبرد تماما.

تغطي وتدخل الثلاجة وتبقى صالحة لمدة شهر في الثلاجة أو أكثر.

فوائد الكاتشب المنزلي

يساعد على الحماية من الأمراض مثل سرطان المعدة والأمعاء.

الطماطم تساعد على عملية الهضم.

منتج منخفض السعرات الحرارية، ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم توفر 15 سعرة حرارية فقط.