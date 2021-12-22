إيمي سمير غانم بالحجاب مجددا: صورة جديدة من المدينة المنورة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدر ظهور الفنانة إيمي سمير غانم بالحجاب، تريند محرك البحث الشهير «جوجل» أحاديث نشطاء التواصل الاجتماعي، على مدار الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما نشرت صورة جديدة لها، عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، أثناء تواجدها في المدينة المنورة.

إيمي سمير غانم بالحجاب

وخلال الصورة، ظهرت إيمي سمير غانم وهي جالسة بجانب بئر عذق، بالمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، إذ بدت بخسارة ملحوظة في وزنها، مرتدية عباءة سوداء اللون، وحجاب باللون الرمادي، وكمامة طبية على وجهها.

وخلال الصورة، أرفقت «إيمي» تعليقًا بالقيام بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم.

إيمي سمير غانم تحسم الجدل بشأن ارتدائها الحجاب

وعلى مدار الساعات القليلة الماضية، تداول رواد السوشيال ميديا صورًا للفنانة إيمي سمير غانم، أثناء تأدية مناسك العمرة وهي مرتدية الحجاب، الأمر الذي على غراره اعتقد الكثيرون أنها ارتدت الحجاب بالفعل، إذ جاءت الصور من حسابها على تطبيق «إنستجرام».

ومع استمرار شائعة ارتداء الفنانة إيمي سمير غانم للحجاب، حسمت الفنانة الجدل، وأعادت نشر صورة لها عبر خاصية القصص المصورة لحسابها على تطبيق «إنستجرام»، دون حجاب، لتنفي مايشاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ارتداء الحجاب.

إيمي سمير غانم تطلب الدعاء لوالديها

كما أعادت الفنانة إيمي سمير غانم، نشر صورة وضعتها شقيقتها الفنانة دنيا سمير غانم، تهنئها بتأدية مناسك العمرة، وذلك بحسب خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري» لحسابها على «إنستجرام» أيضًا.

ويعد ظهور إيمي سمير غانم أثناء تأديتها لمناسك العمرة هو الأول بعد وفاة والديها الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز، إذ اقتصر نشاطها عبر صفحات التواصل الاجتماعي بنشر صور لهما، والطلب من متابعيها الدعاء لهما.