طريقة عمل الكفتة المشوية «زي الحاتي» داخل المنزل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

للكفتة عشاقها الذين يهوون تناولها بمختلف الطرق والنكهات داخل المنزل، والتي يسهل تحضيرها داخل المنزل، ويأتي من بينها المشوية، لذا في هذا الصدد، نستعرض طريقة عمل الكفتة المشوية، حسب الشيف نجلاء الشرشابي، ببرنامجها «على قد الإيد»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل الكفتة المشوية

نصف كيلو لحمة مفرومة

خبز بلدى

بصل مبشور

بهارات

ملح

فلفل أسود

بقدونس مفروم

- طريقة تحضير الكفتة المشوية

يبلل الخبز فى الماء ويصفى ويخلط مع اللحمة المفرومة والبصل المصفى من الماء.

يضاف البقدونس والبهارات والملح والفلفل الأسود.

تشكل الكفتة على أسياخ خشبية، ويمكن تشكيلها بتمرير اليد بماء البصل أولا.

ترش بالقليل من الزيت، وتوضع فى الفرن حتى تمام النضج.

تشعل فحمة وتطفأ بالزيت وتوضع فى إناء مع الكفتة، وتغطى بورق المونيوم وتقدم مع البقدونس.

طريقة عمل فتة الكفتة المشوية

- مقادير عمل فتة الكفتة المشوية

2 كوب أرز مطبوخ

2 خبز شامي مقطع ومقلي

1 كيلو لحم مفروم أحمر

1 بصل مبشور

4 كوب زبادي

2 فص ثوم مفروم

1 كوب طحينة

4 ملعقة كبيرة ليمون

ملح وفلفل للوجه

لوز صنوبر مقلي

أوراق بقدونس

بابريكا

قطعة فحم

- طريقة تحضير فتة الكفتة المشوية

يخلط اللحم مع البصل المبشور وملح وفلفل.

تشكل إلى كويرات وتشوى في الفرن.

لعمل الصوص: يخلط الزبادي مع الطحينة والثوم المفروم والليمون وملح وفلفل.

للتقديم: يوضع العيش وعليه صوص الزبادي ثم الأرز وعليه الكفتة المشوية.

ترش رشة بابريكا أو شطة حمراء.

تزين باللوز المحمر والبقدونس الأخضر.

تقدم ساخنة.

طريقة عمل الأرز المدخن مع الكفتة المشوية

- مقادير عمل الأرز المدخن مع الكفتة المشوية

ا كيلو لحم مفروم ناعم

1 بصل مقطع صغير

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

ملح و فلفل

1 ملعقة صغيرة بهارات

1 ملعقة صغيرة فلفل حار مطحون حسب الرغبة

1 ملعقة كبيرة نعناع مفروم

2 ملعقة كبيرة فستق مطحون خشن

1 ملعقة كبيرة زيت

الأرز:

2 كوب أرز بسمتي

2 ملعقة كبيرة سمنة

1 ملعقة صغيرة كركم

1مكعب مرق

فلفل

ملح

٢ عود قرفة

٢ ورق لاورا

١ ملعقة صغيرة حبهان مطحون

٢ ملعقة كبيرة صلصة

قطعة فحم

طريقة تحضير الأرز المدخن مع الكفتة المشوية

لعمل الأرز:

ثم تضاف الصلصة ويتبل بالملح والفلفل.

ثم يضاف مكعب المرق والماء المغلي، ويترك حتى تمام النضج، ثم نشعل فحمة، وتوضع في حلة الأرز ثم تغطى.

لعمل الكفتة:

يخلط البصل مع التوابل والبقدونس في الكبة.

ثم تضاف اللحمة المفرومة ثم الفسدق المجروش، وتعجن جيدا ثم تشكل الكفتة في أسياخ خشب وتدهن بالزيت ثم تدخل الفرن حتى تمام النضج.