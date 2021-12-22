طريقة عمل كشك بالأرز.. خطوات بسيطة داخل المنزل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

على السفرة المصرية، يهوى الكثير من الأشخاص تناول الكشك كوجبة غذائية وشهية في الوقت ذاته، إذ تتعدد طرق تحضيرها داخل المنزل، من بينها الكشك بالأرز، لذا تعرض «هن» خلال التقرير التالي، طريقة عمل كشك بالأزر، حسب الشيف نجلاء الشرشابي، ببرنامجها «على قد الإيد»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

مقادير تحضير كشك بالأرز

- مقادير عمل كشك بالأرز

نصف كوب أرز

1 بصل مبشور

2 ملعقة دقيق

3 كوب شوربة

1 كوب لبن

ملح وفلفل

طريقة عمل كشك بالأرز

قومي بتحمير البصل، وضعي جزء منه في طبق، ثم ضعي الدقيق على باقي البصل ويحمر.

ضعي اللبن والشوربة.

ضعي الأرز، واتركيه حتى ينضج تمامًا.

قومي بغرف الأرز في أطباق، وضعي على وجهه البصل المحمر.

يقدم ساخنا.

طريقة عمل كشك أحمر بالأرز

- مقادير عمل كشك أحمر بالأرز

2 ملعقة كبيرة أرز

بصل مفروم

عصير طماطم

2 ملعقة كبيرة دقيق

مكعب مرقة لحمة

سمنة

ملح

فلفل أسود

ماء

- طريقة تحضير كشك أحمر بالأرز

شوحي البصل المفروم مع المرقة في السمنة على النار.

أضيفي عصير الطماطم والأرز.

أذيبي ملعقة الدقيق في الماء وأضيفيها وقلبي.

اتركي الخليط حتى تمام النضج ثم قدميها.

طريقة عمل فتة كشك

- مقادير عمل فتة كشك

أرز أبيض مستوي

خبز محمص

كيلو زبادي

2 ملعقة كبيرة دقيق

كوب لبن

3 كوب شوربة

دجاج شرائح مسلوقة

ملح وفلفل

حبهان بودرة

بصل مفروم

بصل مفروم

ملعقة صغيرة ليمون

زيت

2 ملعقة صغيرة سكر

- طريقة تحضير فتة كشك

يخلط الزبادي مع الدقيق وعصير الليمون.

في حلة على النار يوضع اللبن مع المرقة.

يضاف إليه خليط الزبادي، ويحرك باستمرار باستخدام مضرب سلك يدوي.

في كازرولا على النار، يوضع الزيت مع البصل المفروم ورشة ملح ويقلب على النار، ويترك حتى يصبح لونه بني، ويضاف ملعقة منه إلى الكشك وهو على النار.

في طاسة على النار يوضع زيت مع دجاج مسلوق ورشة ملح وفلفل وحبهان مطحون.

في طبق التقديم يوضع العيش المحمص وعليه الدجاج ثم الأرز ثم الكشك ويزين بالبصل المحمر.

لعمل الكشك المغرف يخلط الدجاج مع الأرز والكشك، ويقدم مزين بالبصل المحمر.