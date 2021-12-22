حتى لا تتلف ويتغير لونها.. أفضل طريقة لتخزين البطاطس المقشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

البطاطس من الأطعمة التي لا غنى عنها في المطبخ، لكنها من أكثر الخضروات التي تتغير لونها عند تقشيرها وتركها في الهواء أو حفظها بطريقة خاطئة.

وفي التقرير نستعرض بعض الطرق التي تساعدك في تخزين البطاطس المقشرة دون إتلافها وتغيير لونها، وفق ما أوضح موقع "wikihow".

- وضعها في الماء:

بعد إزالة القشرة السميكة من السطح الخارجي لها، ضعيها تحت تيار من الماء البارد، وبمجرد أن تصبح المياه نقية، جفّفيها برفق.

وإذا كنت ترغبين في تحضير كمية كبيرة، قشّري الكمية كلها مرة واحدة، ثم ضعيها في مصفاة واغسليها جيدا.

عند تقشير ثمرة بطاطس، تتعرض النشا السائلة بالداخل للهواء وتبدأ بسرعة في تحويل لون البطاطس إلى اللون الوردي الداكن أو البني، لذلك فإن غسلها بصورة سريعة يزيل النشا الزائد، مما يبطئ عملية تغير اللون.

- تقطيعها إلى حجم صغير:

في هذه المرحلة لديك خيار تقطيع البطاطس إلى أي شكل قد تتطلبه وصفة طعام معينة، إذ يمكن أن تقلص خطوة التقطيع بشكل كبير من وقت التحضير والطهي لاحقًا؛

استخدمي سكينًا لطيفًا وحادًا، حيث تسبب السكاكين باردة النصل ضررًا للبطاطس، فهي تطلق المزيد من الإنزيمات التي تؤدي إلى تلفها سريعًا.

قطّعي البطاطس إلى مكعبات بحجم (4-5 سم) للبطاطس المهروسة أو تقطيعها إلى شرائح بحجم (1 سم) لعمل رقائق البطاطس المنزلية.

كلما كانت أصغر حجمًا، زادت سرعة امتصاصها للماء.

- إضافة القليل من عصير الليمون أو الخل:

ضعي قطرات من أحد المكونات الحمضية مثل عصير الليمون أو الخل الأبيض الممزوج بالماء، وقلِّبي حتى يمتزج تمامًا.

- ضعيها في وعاء:

تأكد من وجود كمية كافية من الماء في الوعاء لتغطية البطاطس بالكامل، بمجرد أن يتم غمرها بالمياه، ستكون بمعزل عن الأكسجين الموجود في الجو، وهو بدوره ما يحميها من التلف.

تطلق البطاطس الغازات أثناء تحللها، لذا إذا كانت تطفو بالقرب من سطح الماء، فقد يكون ذلك علامة على أنها ليست طازجة كما كنت تظن.

- تغطية الوعاء:

توفر حاوية تخزين محكمة الإغلاق بغطاء أفضل النتائج، إذا لم يكن هذا خيارًا، فقم بمد غلاف بلاستيكي أو قطعة من ورق الألمنيوم فوق الوعاء واضغطي على الحواف لأسفل لإنشاء مانع تسرب، سيؤدي ذلك إلى منع وصول المحتويات إلى الهواء وتقليل فرصة الانسكاب.

بالإضافة إلى ذلك، يجب طرد أكبر قدر ممكن من الهواء خارج حاوية التخزين قبل إحكام غلقها.

- وضع البطاطس في الثلاجة:

يمكنك وضع البطاطس في الثلاجة لمدة تصل إلى 24 ساعة، إذا كنت لا ترغبين في طهيها على الفور، فسيكون من الضروري إبقائها باردة، ضع الوعاء على أحد الرفوف الوسطى في الثلاجة واتركه طوال الليل, مع التأكد من إزالة الماء من البطاطس في اليوم التالي إذا كنت ستدخلها الفرن أو ستقليها في المقلاة.

يتسبب تخزين البطاطس لمدة تزيد عن يوم تقريبًا في غمرها بالماء، وهو ما يؤثر على نكهتها أو قوامها.

- تغيير الماء حسب الحاجة:

يجب تغييرها في بعض الأحيان، لأن تبدأ المياه التي تستخدمها للتخزين في تغير اللون بدلًا من البطاطس نفسها، لذا عندما يحدث ذلك، من الضروري تصفية محتويات الوعاء في مصفاة ثم وضع البطاطس إلى وعاء آخر به ماء نقية.

إذا تُركت البطاطس في الماء المتسخ، فسوف تُنقع في نفس الإنزيمات التي تجعلها تتحول إلى اللون البني في الظروف العادية.

تخرج معظم الإنزيمات من البطاطس على مدار أول ساعتين، لذا لن تضطر إلى تغيير الماء أكثر من مرة.

- عدم تخزين البطاطس المبشورة في المياه:

تجنَّب تخزين البطاطس المبشورة في الماء، نظرًا لأن القطع صغيرة جدًا، فسوف تمتص الماء بسرعة وتفقد هشاشتها.

الأشياء التي ستحتاجين إليها للتخزين:

- وعاء كبير.

- ماء.

- غلاف بلاستيكي أو ورق ألومنيوم.

- عصير ليمون أو خل أبيض ممزوج بالماء.

- سكين حاد.

- لوح تقطيع.

- مصفاة.