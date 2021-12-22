5 أعشاب لها تأثير ساحر على الذاكرة والخلايا العصبية.. وتقلل النسيان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

الأعشاب والتوابل هي ثروة يجب على الجميع الاستفادة منها، حيث أثبتت الدراسات فوائدها الساحرة لعقلك، فهي تجعل ذاكرتك أكثر حدة، وتقلل من القلق والتوتر، حتى أنها تحميك من أورام المخ.

وفيما يلي أهم الأعشاب التي يجب أن تكثر من تناوها كما ورد في موقعي "medicalnewstoday" و"foodndtv".

- النعناع:

هو من الأعشاب المشهورة بقدرتها على التخفيف من القلق والأرق، ويعمل على تحسين الوظيفة الإدراكية، وينشط خلايا المخ، ومهم لتقوية الذاكرة.

- الروزماري:

لا تقتصر فوائده فقط على إعطاء طعم مميز للأكل، ولكن يعمل على تغذية خلايا المخ، كما أنه يحسن التركيز، وينشط خلايا المخ، ويقلل من احتمالية حدوث مرض ألزهايمر.

- الكركم:

هو نوع من التوابل المستخدمة منذ فترة طويلة، ويحتوي على مركب يسمى الكركمين، وله تأثيرات مضادة للأكسدة وللالتهابات (وهما عاملان يفيدان صحة الدماغ والصحة العامة).

ووفقا للعديد من الدراسات أثبت أنه يعزز صحة الدماغ ودرء مرض ألزهايمر عن طريق تطهير الدماغ من بيتا أميلويد، ومن المعروف أن تراكمه يشكل لويحات دماغية مرتبطة بمرض ألزهايمر، بالإضافة إلى ذلك يحمي صحة الدماغ عن طريق منع انهيار الخلايا العصبية.

- الزعفران:

يعتبر من أغلى الأعشاب، وتم استخدامه من قبل الأطباء لدعم وظائف المخ والكبد والرئة وكذلك صحة المرأة، وأكدت الدراسات أنها تدعم الذاكرة والصحة العقلية، وله قدرة هائلة في دعم التركيز والمزاج.

- الجينسنغ:

أحد أشهر النباتات في طب الأعشاب، ويحتوي على مواد كيميائية مضادة للالتهابات تسمى الجينسينوسيدات، ولاحظ العلماء في العديد من الدراسات، أنها تساعد في تقليل مستويات بيتا أميلويد في الدماغ.

-الريحان:

يحتوي الريحان على الميثانول كما يوجد في النعناع، ويكون مفيد في الحد من تلف الدماغ بسبب انخفاض الدورة الدموية الدماغية،

بالإضافة إلى ذلك، فهو يساعد في تخفيف التوتر، وذلك عن طريق تقليل إنتاج هرمونات تقلل منه.