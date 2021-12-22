ما الذي يمكن أن نتعلمه من الدول التي يتزايد فيها أوميكرون؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

نحن نعلم أن أوميكرون قابل للانتقال سبع مرات عن المتغيرات السابقة لفيروس كورونا، هذا هو السبب وراء اكتشاف السلالة الجديدة في أكثر من 56 دولة في جميع أنحاء العالم بعد شهر واحد فقط من نشأتها، بينما في معظم البلدان تم الكشف عن عدد قليل من الحالات الإيجابية للأوميكرون، فإن جنوب إفريقيا والمملكة المتحدة والدنمارك هي الأكثر تضررًا.

وعلى الرغم من أن غالبية سكان هذه البلدان قد تم تطعيمهم، إلا أن انتشار العدوى أثار الخوف في جميع أنحاء العالم، فيما يلي بعض الأشياء التي نعرفها عن هذا المتغير حتى الآن والتدابير التي يمكننا اتخاذها.

لقد فات الأوان لإبعاد أوميكرون

في أعقاب هذا الوضع، تفرض العديد من البلدان قيودًا على السفر، لكنها قد تكون متأخرة جدًا، بدأت حالات البديل في الارتفاع الآن، لكن الفيروس نشأ منذ فترة طويلة عندما لم تكن قواعد السفر صارمة، هذا يعني أن أوميكرون انتشر بسرعة إلى أجزاء أخرى من العالم، timesofindia.

قد يصبح أوميكرون قريبًا سلالة مهيمنة

منذ ظهور كورونا، تم اكتشاف العديد من السلالات من أجزاء مختلفة من العالم - Alpha و Beta و Lambda. على الإطلاق، كانت دلتا هي الأشد، ويعتقد الخبراء أن أوميكرون، نظرًا لكونه شديد القابلية للانتقال، يمكن أن يصبح سلالة سائدة قريبًا جدًا، على الرغم من أن أعراض الأوميكرون أكثر اعتدالًا ولا تسبب مرضًا شديدًا، إلا أنها تميل إلى الانتشار إلى عدد أكبر من السكان، كما ندرك الحقيقة، يجب أن نكون مستعدين للتعامل مع أي موقف في المستقبل.

التطعيم وحده لن يوقف أوميكرون

أوميكرون هو سلالة جديدة من فيروس كورونا ولا يُعرف الكثير عنها حتى الآن، لا يزال الباحثون في جميع أنحاء العالم يحاولون فهم طبيعة السلالة، حتى أن الخبراء يشككون في فعالية اللقاحات التي يتم إعطاؤها على أوميكرون.

يعتقد البعض أن هذه السلالة يمكن أن تتجاوز المناعة المكتسبة من العدوى الطبيعية والتطعيم، هذا يعني أن تلقيح نفسك فقط لن يحمي من السلالة الجديدة، كما تشير حالات العدوى المفاجئة من البلدان الأكثر تضرراً إلى نفس الشيء.

الخلاصة

لمنع انتشار الفيروس، يتعين اتخاذ الإجراءات المناسبة، اخرج من المنزل فقط عندما يكون ذلك ضروريًا للغاية، إلى جانب ذلك، اتبع جميع معايير COVID مثل غسل اليدين وارتداء قناع والحفاظ على النظافة، على الرغم من أننا لا نعرف الكثير عن فعالية اللقاح على هذا البديل الجديد، فإن الحصول على الحقنة هو الطريقة الوحيدة الممكنة لتقليل خطر الإصابة بالعدوى الشديدة.