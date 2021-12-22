عصام الحضري برفقة زوجته لأداء مناسك العمرة: نسأل الله القبول (صورة)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خلال الآونة الأخيرة حرص عدد من مشاهير الفن على أداء مناسك العمرة، إذ شاركوا متابعيهم عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، عدد من الصور أثناء تواجدهم داخل الحرم المكي، ولم يختص الأمر إلى نجوم الفن فقط، بل أيضًا الرياضة، إذ نشر مؤخرًا عصام الحضري، مدرب منتخب حراس مصر، صورة جمعته بزوجته صابرين، أثناء استعدادهما للتوجه لأداء مناسك العمرة أيضًا.

صورة عصام الحضري وزوجته

ونشر مدرب منتخب حراس مصر، صورة له برفقة زوجته عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري» على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، ظهرت خلالها الأخيرة وهي مرتدية ملابس الإحرام التي تمثلت في عباءة وحجاب باللون الأسود.

وأرفق عصام الحضري تعليقه: «في طريقنا لأداء العمرة إن شاء الله، نسأل الله القبول».

إلهام شاهين وليلى علوي أثناء مناسك العمرة

وقبل أسابيع، حرصت الفنانة إلهام شاهين أيضًا على تأدية مناسك العمرة، وذلك خلال حضورها فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في الممكلة العربية السعودية، إذ نشرت صورة لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق «إنستجرام» وهي ترتدي عباءة وحجاب باللون الأسود أمام الكعبة، وهي تؤدي مناسك العمرة.

ولم تكن الفنانة إلهام شاهين بمفردها التي أدت مناسك العمرة، فاتبعتها في الأمر أيضًا الفنانة ليلى علوي، التي خطفت الأنظار بإطلالتها أثناء فعاليات المهرجان، وقامت بنشر صور خاصة لها على تطبيق «إنستجرام»، وهي تقوم بالدعاء أمام الكعبة لتثير إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وكان من بين التعليقات: «تقبل الله منك صالح الأعمال».

ليلى أحمد زاهر وأسرتها يؤدون مناسك العمرة

وعلى هامش موسم الرياض، قام الفنان أحمد زاهر وأسرته بأداء مناسك العمرة، إذ شاركت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، مقطع فيديو أثناء تأديتها مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية، بصحبة والدتها هدى زاهر، وشقيقتها «ملك».

وخلال مقطع الفيديو الذي كانت تقوم بتصويره «ليلى»، لم تظهر بوجهها، فيما ظهرت كل من والدتها وشقيقتها «ملك»، وهما ترتديان ملابس الإحرام التي تمثلت في العباءات سوداء اللون والحجاب.