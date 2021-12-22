طرق مختلفة لتحضير حلوى الكريسماس في المنزل.. كيك وبسكويت وفطائر

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

«الكريسماس» أو رأس السنة الميلادية، أحد المناسبات التي يحرص عليها الملايين حول العالم الاحتفال بها، إذ تحضر بعض ربات البيوت الحلوى المخصصة لهذا اليوم، لإدخال السرور على أفراد الأسرة، لذا تعرض «هن» طريقة تحضير كيكة شجرة الكريسماس داخل المنزل، حسب الشيف غادة التلى، ببرنامجها «زعفران ونوتيلا»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

- طريقة عمل كيكة شجرة الكريسماس

- مقادير عمل كيكة شجرة الكريسماس

٤ كيك فانيلا جاهز (٢متوسط و٢صغير).

كريمة زبدة أخضر وأبيض

لون غذائي أخضر

سبرينكلز

عجينة سكر صفراء

جليتر غذائي ذهبي

طريقة تحضير كيكة شجرة الكريسماس

توضع 3 كيكات كطبقات وتفرد كريمة زبدة بيضاء بين طبقات الكيك.

ثم تغطى بكريمة الزبدة البيضاء، ثم تزين بكريمة الزبدة الخضراء وسبرينكيلز وجليتر ذهبي.

- طريقة عمل بسكويت الكريسماس بالفواكه

- مقادير عمل بسكويت الكريسماس بالفواكه

350 جرام دقيق

2 ملعقة بيكينج بودر

2 ملعقة بهارات

250 جرام سكر بني

3 بيضات

فانيليا

زبيب

كرير جاف

لوز

فستق

طريقة تحضير بسكويت الكريسماس بالفواكه

سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

ضعي الدقيق مع البيض والكيك شيف والبهارات والسكر في بولة عجن.

اضيفي البيض والفانيليا بعد خفقه جيدا إلى الخليط وابدأي في العجن باستخدام يديكي سيبدو جافا في البداية لكن مع استمرار العجن سيصبح لديكي عجينة طرية.

أضيفي الزبيب والمكسرات.

افردي العجينة على قليل من الدقيق وقسميها أربعة اقسام افركي يديكي في الدقيق ولفي كل قطعة ليصبح لديكي رول

ضعيهم في صينية الخبز واخبزيهم لمدة 20 دقيقة.

اخرجيها من الفرن، واتركيها لتبرد ثم استخدمي سكين الخبز لتقطيعها شرائح، وضعيها في علبة لحفظ البسكويت.

طريقة عمل فطيرة الكريسماس

- مقادير عمل فطيرة الكريسماس

صدور دجاج

عجينة شورت كرست

بصل

كرفس

كرات

فلفل ألوان

بقسماط

بيض

كريمة أو لبن

مشمش مجفف

زعتر

مرقة

زبدة

ملح

فلفل أسود

- طريقة تحضير فطيرة الكريسماس

توضع الزبدة في طاسة على النار مع البصل والكرفس والكرات.

تضاف قطع صدور الدجاج مع الفلفل الألوان والمشمش المجفف والزعتر والملح والفلفل ومكعب المرقة والبقسماط.

تفرد العجينة في صينية الخبز بعد دهنها بالزبدة، ويوضع الحشو في الفطيرة.

يخفق البيض مع الكريمة أو اللبن، ويضاف على وجه الفطيرة.

تدخل فرن ساخن وتترك حتى تنضج تماما، وتقدم بالهنا.