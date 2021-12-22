الامارات | أعراض متحور أوميكرون.. علامتان تظهران فجأة على المصابين

شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض متحور أوميكرون.. علامتان تظهران فجأة على المصابين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لا تزال الإصابات بمتحور أوميكرون لفيروس كورونا تزداد في العديد من البلدان، وخاصة المملكة المتحدة، حيث يتم تأكيد آلاف الحالات الجديدة كل يوم، وعلى الرغم من صعوبة التمييز بين نزلات البرد وأوميكرون ، إلا أن هناك عرضين يظهران بسرعة إذا كنت مصاباً بأوميكرون، وفقًا لعالم الفيروسات وأستاذ علم الأورام، البروفيسور لورانس يونغ.

ووفق صحيفة إكسبريس البريطانية فإن هناك الكثير من الالتباس حول ما إذا كانت الأعراض الشبيهة بالبرد هي علامة على أوميكرون أو في الواقع نزلة برد عادية، والإجماع المتزايد بين الخبراء هو أنه لا توجد طريقة سهلة للتمييز بين الاثنين حيث يبدو أن أوميكرون ينتج العديد من الأعراض الشبيهة بالبرد.

ومع ذلك، أشار عالم الفيروسات وأستاذ علم الأورام الجزيئي ، البروفيسور لورانس يونج ، إلى خاصية مميزة لأوميكرون قد تقدم أدلة، مضيفاً في حديثه إلى The Sun : "يبدو أن هناك تداخلاً بين أوميكرون وأعراض البرد ولكن يبدو أن ظهور البرد يكون بشكل تدريجي. ولكن مع أوميكرون يصاب الناس بالصداع والتعب بسرعة".

ومن بين الأعراض غير التقليدية لمتحور أوميكرون والتي تم الكشف عنها في بريطانيا، كلاً من التعرق الليلي وفقدان الشهية، بالإضافة إلى الأعراض الأخرى الشائعة ومنها سيلان الأنف وصداع الرأس والتعب (خفيف أو شديد) والعطس والتهاب الحلق.

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