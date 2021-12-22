الإفتاء ترد على سؤال: «أنا طبيب وألمس عورات المرضى هل ينتقض وضوئي؟»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

رغم تفوق العديد من السيدات في مجال الطب، وخاصة تخصص أمراض النساء، إلا أن بعضهن يفضلن الأطباء الرجال، تخصص النساء والتوليد، للفحص خلال أشهر الحمل، وحتى عقب الإنجاب ومراقبة الجنين.

وتُحتم طبيعة عمل طبيب النساء والتوليد، لمس عورات المرضى، وتحديدًا العورات المغلظة، التي دومًا ماتضعه في دائرة الشك، مابين الحُرمانية والإجازة حول لمس العورات المغلظة؟ وهل اللمس ينقض الوضوء أم لا، الأمر التي سلطت عليه دار الإفتاء المصرية الضوء.

أنا طبيب وألمس عورات المرضى هل ينتقض وضوئي؟

سؤال تلقته دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي الإليكتروني، تضمن الآتي: «أنا طبيب وأضع يدي للكشف على أماكن العورات المغلظة للمرضى بغرض العلاج، وغالبًا ما أكون على وضوء، فهل ينتقض وضوئي بذلك؟»

حكم انتقاض الوضوء بمسِّ العورةِ

وفي هذا الصدد، أجابت دار الإفتاء المصرية، على السؤال الشائك، عبر موقعها الرسمي الإليكتروني، مؤكدة أن انتقاض الوضوء بمسِّ العورةِ من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء؛ فجمهور المالكية والشافعية والحنابلة يرون انتقاض الوضوء بمسِّ العورةِ، أما فقهاء الحنفية وأكثر الصحابة والتابعين فيرَوْن عدمَ انتقاضِ الوضوء بمجرَّد مَسِّ العورةِ، سواء مَسَّ نفسَه أو مَسَّ غيرَه، ولكن ينتقض الوضوء عندهم إذا استتبع المسَّ خروجُ شيءٍ من مُبطلاتِ الوضوء، ويجوز للسائل أن يُقلِّد مذهبَ الحنفية؛ على القاعدة التي تقرَّرت: أنَّ «مَنِ ابتُلِي بشيء من المختلَف فيه فليقلِّد من أجاز».

المقصود بـ العورة

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، في فتواها، أن العورة في اللغة تُطلق ويُراد بها معانٍ عدَّة منها: السَّوْءة، وكلُّ شيء يستره الإنسان أنَفَةً وحياءً فهو عورة، فهو ما يَحرُم كشفه من الجسم سواء من الرَّجُل أو المرأة، وذلك لحرمة النظر إليه.

أما العَورة المغلَّظة، وفقًا لما جاء برد الإفتاء، هي السوءتان القُبُلُ والدُّبُرُ.