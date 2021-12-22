البلوجر أحلام ترد على انتقادات خطوبتها: «محدش عارف اللي ورا الكواليس»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بحفل بسيط داخل المنزل، وباقة من الورود وجلسة تصوير، أعلنت البلوجر أحلام عادل، خطبتها على مصمم الأزياء أحمد العجمي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، لتتصدر البلوجر على الفور محركات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة عبر المجموعات الخاصة بالفتيات على «السوشيال ميديا».

انتقادات لـ البلوجر أحلام

ورغم التهاني والمباركات التي تلقتها البلوجر أحلام بشأن خطبتها، إلا أن البعض أشار لعلاقتها العاطفية السابقة، وكيف انتقلت منها سريعًا لعلاقة أخرى، مدونين: «إزاي موف أون بالسرعة دي؟»، و«إزاي عرفت تتخطب بسرعة وتنسى»، و«الموضوع طلع سهل أهو».

أول رد من البلوجر أحلام على الانتقادات الموجهة إليها

وفي أول رد من البلوجر أحلام عادل على انتقادات خطوبتها، أكدت أنها سعيدة جدًا بهذه الخطوة التي تعد واحدة من أفضل وأهم خطواتها: «مبسوطة جدا جدًا، هو ده العوض، وعوض ربنا جميل شوفت كل العرسان اللي اتقدموا وده كان هو الشخص الكويس».

كواليس وراء الخطبة

وعن الانتقادات التي طالتها عقب خطبتها بوقت قصير، أوضحت البلوجر أحلام عادل، لـ«هن» أن الأمر أثار تعجبها للغاية: «أنا كنت مفركشة من فترة.. ومفيش حاجة جت بسرعة».

متابعة: «قالي عرفت إنك فسختي وعاوزة اتقدم، ومحدش عارف اللي ورا الكواليس، والاتفاقات اللي تمت بين العائلتين»، مستنكرة رد فعل الفتيات الهجومي عليها: «انا استغربت إن هما بنات زي زيهم المفروض يفرحولي».

خطيبي صمملي الفستان في ساعة

وعن إطلالتها بحفل الخطوبة، أكدت البلوجر إنها كانت بتوقيع خطيبها:«صمملي الفستان وجمبسوت تاني، وكل واحد منهم خد وقت ساعة بس».