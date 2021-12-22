ابتكار شقيق «ديلا» ينهي معاناة عائلات المصابين بالصم.. عمل تطبيق خلالها تتكلم

القاهرة - سمر حسين - ماما

لم تكد تفتح عينيها على الدنيا، حتى انقطع صوتها عنها، ولم تكن تعلم أسرتها، أنها تعاني من حالة مرضية نادرة، تمنعها من التعبير عن ذاتها، رغم أن الرضيعة لا تستطيع البكاء أو الصراخ مثل باقي الأطفال، وبعد مرور عام من ولادتها، اكتشفت أسرة الطفلة الأمريكية «ديلا»، حالتها النادرة سوى مؤخرا، ما دفع شقيق الصغيرة التي باتت تصنف ضمن أصحاب الصم وضعاف السمع، يحاول البحث عن طريقة تتمكن عبرها من التعبير عن نفسها، ليهديه تفكيره إلى ابتكار تطبيق يساعدها على التواصل.

تطبيق ينهي معاناة «ديلا»

لم يكن نمو «ديلا»، التي تبلغ من العمر حاليا 14 عاما، مثل باقي الأطفال، فضلا عن معاناتها البالغة في الجلوس والزحف، كما لاحظت الأسرة، أنها لم تكن تتحدث أو تطلق أي أصوات مثل باقي الأطفال، ما جعل شقيقها يتطور تطبيق لمساعدتها على التواصل، حتى يوفر لها فرصة للتواصل مثل الآخرين، إذ قال: «تخيلت فقط مدى صعوبة الأمر»، وفق «العربية».

نفسي أسمع ماما منها

يتيح التطبيق الذي طوره شقيقها، للمستخدمين، أزرارا مع صور من اختيارهم تعبر عن الكلمات، لكن ذلك الحل لم يحقق حلم أمها التي لم تسمع صوتها منذ ولادتها، ولم تلفظ اسمها، إلا أنها أسعدها بعض الشيء، إذ منح ابنتها القدرة على التعبير عن احتياجاتها: «أفتقد صوتها، وأتمنى سماع كلمة ماما منها».

مهمة صعبة أسعدت الملايين

كانت مهمة الأخ الأكبر صعبة، إذ قرر إنشاء تطبيق يساعد شقيقته من مرضى الصم وضعاف السمع على التحدث، مستعينا بالإنترنت: «عندما أنشأت التطبيق لأول مرة، أمضيت ساعة أو ساعتين في ترميز لوحة المعلومات من أجلها، والتأكد من أنها تحتوي على جميع الأزرار، والأشياء المفضلة لديها، ووضعته على جهاز الأيباد الخاص بنا».

وتابع: «فتحته وضغطت على شيء أو شيئين وأغلقته، وواصلت ما كانت تشاهده، كانت قضية كبيرة بالنسبة لي، وحينما رأيتها تتواصل مع تطبيقي، أردت أن يعيش الجميع لحظة كهذه مع أشقائهم وأصدقائهم»، مشيرا إلى أنه يمكن تحميله من خلال «App store»، وأنه طوره حتى يمنحها صوتا، يمكن أن يسمعه الآخرين.