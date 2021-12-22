كورونا اليوم: تأثير "كوفيد" على الحيوانات المنوية والخصوبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

الجيش الأمريكي يستعد لإطلاق لقاح ضد جميع سلالات كورونا بما في ذلك "أوميكرون"

أعلن كايفون مودجاراد، مدير قسم الأمراض المعدية المستجدة بمركز والتر ريد أن متخصصين بالجيش الأمريكي يتوقع أن يعلنوا في غضون أسابيع، تطوير لقاح فعال ضد جميع سلالات "كوفيد – 19".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد ذكرت في أكتوبر الماضي أن مجموعة من العلماء العاملين في الجيش الأمريكي يطورون لقاحا عالميا يحمي من جميع أنواع فيروس كورونا، مشيرة أيضا إلى أن حوالي 20 مجموعة بحثية في العالم تعمل على تحضير "لقاح ضد فيروس البنكرياس"، وأفيد في هذا الشأن بأنه جرى بنجاح اختبار لقاح يعتمد على الجسيمات النانوية، فيريتين سبايك، على الحيوانات، فيما انتهت في ديسمبر المرحلة الأولى من التجارب السريرية للقاح ضد سلالات مختلفة من فيروس كورونا، بما في ذلك أوميكرون. وبحسب مودجاراد، حصل المختصون على نتائج اختبار إيجابية، وهي تخضع الآن للفحص النهائي، وفقا لروسيا اليوم.

دراسة تكشف تأثير "كوفيد" على الحيوانات المنوية والخصوبة

يمكن أن يكون لعدوى "كوفيد" تأثير سلبي على جودة الحيوانات المنوية لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، وفقا لدراسة صدرت حديثا وجدت أن فيروس كورونا يقلل عددها بنسبة 37٪ بينما يبطئ حركتها أيضا.

وأجريت الدراسة، التي لم تُراجع بعد من قبل الأقران، من قبل أكاديميين في بلجيكا على 120 رجلا عانوا من أعراض مرض "كوفيد"، ونشرت في مجلة الخصوبة والعقم (Fertility and Sterility)، وأظهرت العينات من جميع المشاركين في الدراسة، الذين كان متوسط أعمارهم 35 عاما وخالين من الأعراض لمدة 52 يوما في المتوسط بحلول وقت أخذ العينات، انخفاضا بنسبة 37٪ في عدد الحيوانات المنوية لديهم بعد الإصابة بالفيروس.

ووجد الباحثون أن تأثير "كوفيد" على خصوبة الذكور استمر لمدة ثلاثة أشهر، وفي ذلك الوقت عاد عدد الحيوانات المنوية إلى المستوى الطبيعي. وإلى جانب انخفاض عدد الحيوانات المنوية، كان هناك انخفاض بنسبة 60٪ في قدرة السائل المنوي على الحركة، وفقا لروسيا اليوم.

مركز "غاماليا" الروسي يكتشف أجساما مضادة عديدة لـ"أوميكرون" لدى من تلقوا لقاحا معززا

أجرى الأخصائيون في مركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية دراسة عن قدرة اللقاح المعزز الثالث "سبوتنيك لايت" ضد الفيروس التاجي على مكافحة متحور "أوميكرون".

وأخذ العلماء عينات من دم الذين تلقوا اللقاح المعزز الثالث ضد فيروس كورونا، فاتضح أنهم يمتلكون أجساما مضادة لمتحور "أوميكرون" لفيروس كورونا، ونشر العلماء تقريرا بهذا الشأن في صفحة مركز "غاماليا" على "تويتر"، وفقا لروسيا اليوم.