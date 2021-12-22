فيروس كورونا.. علامة غير عادية على أوميكرون يجب الانتباه إليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يواصل مسؤولو الصحة في مختلف دول العالم، حث الناس على اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، خصوصا مع ظهور المتحور الجديد أوميكرون.

ومع ذلك، في الوقت الذي ترتفع فيه حالات أوميكرون حول العالم، فإن التعرف على الأعراض المرتبطة بها أمر بالغ الأهمية، لم يبلغ الأطباء والمهنيون الطبيون عن الأعراض الشائعة المرتبطة بالمتغير الجديد فحسب، بل ناقشوا أيضًا العلامات غير العادية، وفقا لموقع timesofindia.

الأعراض الشائعة المصاحبة لأوميكرون

في وقت سابق، ادعت منظمة الصحة العالمية (WHO) أن أحدث نوع من SARS-CoV-2 قد يصيب بسهولة الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس في وقت سابق أو تم تطعيمهم بالكامل، ومع ذلك، صرحت وكالة الصحة العالمية أن المرض سيكون "أكثر اعتدالًا" بالمقارنة مع متغير دلتا.

بينما ينتظر الأطباء مزيدًا من البحث حول نفس الشيء، فقد قاموا بإدراج بعض الأعراض الشائعة المرتبطة بمتغير أوميكرون، بعض الأعراض الرئيسية هي كما يلي:

- حمى خفيفة

- إعياء

- حكة الحلق

- الكثير من آلام الجسم

على عكس عدوى كوفيد السابقة، لم يبلغ المرضى المصابون بـ أوميكرون عن فقدان حاسة الشم والذوق، وهو ما كان أحد العلامات المنذرة لعدوى الفيروس التاجي.

الأعراض التي قد تكون مفاجأة

كما نعلم، لا يمكن التنبؤ بالفيروس التاجي الجديد ومتغيراته، من حيث الشدة.

بصرف النظر عن ذلك، قد تختلف الأعراض أيضًا من شخص لآخر، في حين أن الحمى والتعب وآلام الحلق يمكن أن تكون مؤشرات شائعة لأوميكرون، وفقًا لتطبيق دراسة ZOE Covid Symptom في المملكة المتحدة، يمكن أن يكون "فقدان الشهية" من بين الأعراض غير التقليدية التي أبلغ عنها المرضى.

وحلل العلماء بيانات الأعراض من الحالات الإيجابية المسجلة في تطبيقات الدراسة وقارنوها بالبيانات من أوائل أكتوبر عندما كانت دلتا هي المهيمنة، وجد أن 50٪ فقط من الأشخاص قد عانوا من الأعراض الثلاثة التقليدية، وهي الحمى والسعال وفقدان حاسة الشم أو التذوق، كان فقدان الشهية أحد الأعراض غير العادية المسجلة في التحليل.

يجمع التطبيق بيانات مختلفة ويعمل على بناء وإنشاء ملف تعريف أعراض لـ COVID-19 ومتغيراته.

ما العمل التالي؟

أفضل طريقة لتحديد ما إذا كان الشخص قد أصيب بالفيروس أم لا هي عن طريق إجراء RT-PCR، إذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية، اعزل نفسك عن الآخرين واستمر في مراقبة الأعراض، أخبر الأشخاص الذين كنت على اتصال وثيق معهم بحالتك واطلب منهم اختبار أنفسهم وعزل أنفسهم أيضًا.

كيفية الوقاية من عدوى كوفيد

يجب أن يكون إجراء الاختبار بنفسك هو الخطوة الأولى بعد ظهور الأعراض أو إذا كنت على اتصال وثيق بأي شخص مصاب.

ارتدِ الأقنعة بانتظام، وحافظ على التباعد الاجتماعي، وتجنب مقابلة الأشخاص في التجمعات والحفلات، وقم بإلغاء جميع خطط السفر غير الضرورية في الوقت الحالي.