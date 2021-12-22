هل صعوبة التنفس من أعراض أوميكرون؟.. طبيب يكشف مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

منذ ظهور فيروس كورونا قبل نحو عامين، أظهر المرض الفيروسي بعض الأعراض الواضحة، حتى المتغيرات التي ظهرت من وقت لآخر أدت إلى نفس العلامات تقريبًا، وكان ضيق التنفس أحدها.

لكن المتحور الجديد أوميكرون، الذي أدى إلى ارتفاع حاد في الحالات الإيجابية في جميع أنحاء العالم في غضون أسابيع قليلة قد لا يؤدي إلى صعوبة في التنفس، كما يشير طبيب معهد عموم الهند للعلوم الطبية، بونيه موسرا، لموقع timesofindia.

لماذا يؤدي فيروس كورونا إلى مشاكل في التنفس؟

كورونا هو مرض يصيب الجهاز التنفسي العلوي ويتكاثر في الرئتين، يدخل الفيروس شديد العدوى إلى الرئتين أثناء التنفس ويلحق أضرارًا مباشرة بالرئتين والحويصلات الهوائية، ينتهي الفيروس بإتلاف الجدار الرقيق للحويصلات الهوائية والشعيرات الدموية، يبدأ النسيج التالف، وهو بروتين البلازما، بالتراكم على جدار الحويصلات الهوائية، مما يؤدي إلى زيادة سماكة البطانة، نظرًا لأن الممر يضيق نقل خلايا الدم الحمراء إلى أجزاء مختلفة من الجسم، مما يؤدي في النهاية إلى مشكلة التنفس.

لماذا قد لا يؤدي اوميكرون لمشاكل في التنفس؟

في معظم حالات كورونا، يتكاثر الفيروس في الرئتين، ما يؤدي إلى مشاكل في التنفس، لكن في حالة أوميكرون من الممكن أن يتكاثر الفيروس في الحلق.

وقال الدكتور بونيه موسرا، طبيب معهد عموم الهند للعلوم الطبية، إنه ليس من غير المألوف أن تظهر أعراض مختلفة لفيروس معين عن السلالة الأصلية، الشيء نفسه مع متغير أوميكرون، هذه السلالة الجديدة من فيروس كورونا لا تسبب مشاكل في التنفس مثل الأنواع الأخرى، ربما لأنها لا تتكاثر في الرئتين، نتيجة لذلك، يكون تأثير عدوى الأوميكرون ضئيلًا على الرئتين، أيضًا، من معظم الأماكن في جميع أنحاء العالم حيث ينتشر متغير أوميكرون، تم الإبلاغ عن تأثر الحلق، مما يثبت أن المتغير يتكاثر هناك.

ماذا يعني هذا؟

يعد متغير أوميكرون جديدًا ولا يزال الباحثون يراقبونه عن كثب لفهم كيفية تكاثر هذا الفيروس، وما هي الأعراض ومدى فعالية اللقاحات الحالية، ومع ذلك، أوضحت الدراسة الأولية أن أوميكرون يؤدي إلى أعراض أكثر اعتدالًا مقارنة بمتغير دلتا، مما أدى إلى موجة ثانية في وقت سابق من هذا العام.

وأوضح الدكتور موسرا، أنه بما أن أوميكرون يتكاثر في الحلق فلن يسبب التهاب رئوي حاد، تعتبر أعراض الأوميكرون أكثر اعتدالًا من أعراض دلتا، لكنها قابلة للانتقال 7 مرات من البديل السابق، هذا يعني أنه من المحتمل أن يؤثر على المزيد من الأشخاص ولكنه قد لا يسبب أعراضًا شديدة أو دخول المستشفى أو الوفاة، هناك حاجة إلى مزيد من البحث حول أوميكرون لاستخلاص نتيجة واضحة.

ما هي الأعراض الأخرى للمتحور الجديد؟

بصرف النظر عن التهاب الحلق، تشمل الأعراض الأخرى لأوميكرون الضعف وآلام الجسم، تعتبر هذه الأعراض الثلاثة بمثابة الأعراض الأولية لفيروس كورونا.

على عكس المتغيرات الأخرى، لا يتسبب هذا البديل الجديد أيضًا في ضيق التنفس أو الحمى الشديدة أو فقدان حاسة الشم أو التذوق، لا يزال مصنعو اللقاحات يحاولون فهم طبيعة السلالة لاختبار اللقاحات الخاصة بهم لتحديد مدى فعاليتها.