فوائد عظيمة لشرب الماء.. لا يسبب الكرش ولون البول يحدد الكمية المناسبة لجسمك

القاهرة - سمر حسين - صحة

أساطير منسوجة حول أخطاء مرتبطة تناول المياه، من بينها أنها تسبب الكرش، إذا شربت في منتصف الوجبة، بخلاف التحذير من الشرب أثناء أداء التمرينات الرياضية، ورغم الانتشار القوي لتلك الأقاول وتداولها عبر الأجيال، إلا أن الدكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، يؤكد عدم صوابها، مشيرا إلى فوائد شرب الماء في كل وقت، نافيا أي ضرر يتعلق به، مشيرا إلى أن كثرة تناول السكريات، والدقيق الأبيض، والنشويات، وساندوتشات الشاورما، والحواوشي، وأمثال تلك الكوراث الصحية هي سبب الكرش.

فوائد شرب الماء

- المياه على الريق رائعة لكل الأجهزة، بعد عطش فترة النوم.

- شرب الماء قبل الأكل مفيد، ويمنح شعورا بالشبع، ويقلل الشهية بعض الشيء.

- تناوله مع الأكل يساعد على هضم وامتصاص الأكل.

- شربه كل فترة على مدار اليوم، الضمان الأهم لعمل كل الأجهزة.

- مهم جدا لعملية الحرق والنشاط ودعم المناعة.

نصائح لتناول المياه باستمرار

- يجب تناول الماء قبل النوم للحفاظ على الجسم، خاصة من الجلطات، لأن الجسم يظل لفترة طويلة في وضعية واحدة بدون حركة وبدون شرب.

- يجب تناول كمية كبيرة من المياه، لأنها أهم شيء للجسم.

- يجب تناولها حتى بدون عطش، وفي حالة الشعور بالجوع.

- الحرص على أن يكون الماء متواجد باستمرار في محيطك، سواء في العمل أو في الشارع والبيت.

- يمكن إضافة نكهة إليه: قرفة - قرنفل - نعناع - شرائح ليمون - شرائح برتقال - ماء ورد - ماء زهر.

طريقة لمعرفة الكمية المناسبة

لمعرفة إذا ما كان الجسم يأخذ ما يكفي من الماء أم لا، يجب متابعة لون البول، إذا كان أصفر فأنت بحاجة إلى كمية أكبر من الماء، وكلما كان لونه أغمق، يجب شرب كمية أكثر من المياه، وإذا كان اللون فاتحا كان أفضل، واستمر في شرب المياه حتى يصبح اللون شفاف تقريبا، هنا يكون الجسم قد أخذ كل ما يحتاجه.