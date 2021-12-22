بعد أزمة «بوسة الخطوبة».. شرط وحيد لعودة رضوى خالد الشهيرة بـ«الطفلة لوجي» للتمثيل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شغلت رضوى خالد، الشهيرة بـ«الطفلة لوجي»، اللقب الذي اكتسبته خلال مشاركتها في فيلم «الدادة دودي» قبل أكثر من 12 عاما، مساحات واسعة من أحاديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية، عقب ظهور في صور جديدة لها أثناء الاحتفال بخطبتها، ضجت بها الصفحات العامة والشخصيبة، بعد اختفاء طويل عن الأنظار وعيون الكاميرات، وسط تساؤلات عن عودتها للتمثيل مجددا.

هجوم على الطفلة لوجي

وما بين التهاني والمباركات، على خبر الخطبة، وذهول البعض من تغير ملامح الطفلة الصغيرة، لم تسلم رضوى خالد من الانتقادات، التي طالتها بعد انتشار صورة لها مع الفنان الشاب أحمد عنان، أثناء تقبيل خدها، ليغزل البعض اعتقادات وتخمينات بأنه خطيبها، ليبدأ سيل الهجوم عليها: «هي الخطوبة اتغيرت ولا إيه»، «هو إزاي خطيبها يبوسها كده»، والكثير من التعليقات الهجومية.

رضوى خالد ترد على الصورة

مع حالة الجدل الخاصة بالصور، وإمكانية عودتها للتمثيل، ردت رضوى خالد الشهيرة بـ«الطفلة لوجي»، على كل الأسئلة المثارة خلال تصريحات خاصة لـ«هن»، إذ أكدت في البداية أن من يقبلها في الصورة، هو شقيقها الفنان أحمد خالد عنان، وليس خطيبها: «خطيبي مباسنيش، ده أحمد أخويا»، معبرة عن تعجبها من تصدرها التريند: «أنا معرفش ليه الموضوع كبر كده، أنا فجأة أخويا رفع صورة، لاقيت الناس بتكلمني، ولوجي كبرت».

شرط طفلة «الدادة دودي» للعودة للتمثيل

وعن اختفائها خلال السنوات الماضية، أرجعت رضوى خالد الشهيرة بـ«الطفلة لوجي»، السبب إلى انشغالها بالدراسة، حيث تدرس حاليًا، في الفرقة الثالثة بكلية تجارة وإدارة أعمال جامعة عين شمس، بالإضافة إلى أن الأعمال التي كانت تعرض عليها لا تناسبها، متابعة: «ممكن أرجع بعد كده لو الدور مميز»، كاشفة أنها لا تتواصل مع أبطال فيلم الدادة دودي، منذ فترة، موضحة أن ذلك كان يحدث من قبل لمرات قليلة للغاية.

يذكر أن أحمد خالد عنان، شقيق رضوى، صاحب الصورة المثيرة للجدل، بدأ مشواره للمرة الأولى، فى عمر 4 سنوات، خلال فيلم «واحد من الناس»، ثم في مسلسلات «يوميات ونيس وأحفاده»، «الخواجة عبد القادر»، «سرايا عابدين»، «ذات».