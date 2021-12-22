طريقة عمل الشوفان لزيادة الوزن للأطفال.. بسكويت بالتفاح وكب كيك بالفواكه

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

إذا كان طفلك أقل من الوزن المثالي لعمره، فإنكِ في تلك الحالة يمكن أن تفكري في الخيارات المتاحة لإنهاء تلك المعاناة، وارتبط جملة طريقة عمل الشوفان لزيادة الوزن للأطفال، ببحث الأمهات عن حل لمشكلة صغارهن بطريقة صحية، خاصة أنه غني بالكربوهيدرات والألياف الغذائية، ويوفر أيضًا، الماغنيسيوم والمناجنيز والثيامين والفوسفور، ويمكنك إعطائه لطفلك على شكل عصيدة أو خبز أو فطائر أو حتى بسكويت، وإليك وصفات مختلفة لعمله في المنزل.

طريقة عمل الشوفان لزيادة الوزن للأطفال

بسكويت الشوفان والتفاح

موز.

شوفان.

3 أكواب من التفاح المهروس.

قرفة.

ملعقتان من السكر البني.

خطوات عمل الشوفان بالتفاح

- يهرس الموز جيدا، ويخلط مع التفاح والقرفة والسكر البني والشوفان وربع كوب لبن.

- يضاف الزبيب وتشكل العجينة على هيئة كرات متوسطة الحجم.

- يوضع الكوكيز على صينية بها ورقة زبدة مدهونة بنقطة زيت.

- يخبز الكوكيز في فرن بدرجة حرارة 190 لمدة تتراوح بين 15 إلى 18 دقيقة.

بودنج الموز بالشوفان والمكسرات

100 جرام بودنج بنكهة الموز.

كوبان ونصف كوب من اللبن البارد.

كوب شوفان سريع الطهو.

كوب لبن.

موزة مقطعة شرائح.

نصف كوب مكسّرات مقطعة.

خطوات تحضير سلطة الموز بالشوفان والمكسرات

- يخفق البودنج مع الحليب في وعاء محكم الغلق، باستخدام المضرب لمدة دقيقتين.

- يضاف الشوفان واللبن والموز مع التقليب.

- يوضع الخليط في الثلاجة طوال الليل.

- تقلب نصف كمية المكسرات مع الخليط قبل التقديم مباشرة، ويوضع النصف الآخر على الوجه.

كب كيك الشوفان بالفواكه

كوب وربع شوفان.

2 موزة.

ملعقة صغيرة قرفة.

ملعقة فانيلا.

زبادي يوناني.

بلو بيري.

توت أحمر.

2 ملعقة عسل.

مكسرات مجروشة.

فراولة شرائح.

طريقة عمل كب كيك الشوفان بالفواكه

- يهرس الموز ويخلط مع الفانيليا والقرفة والعسل الأبيض.

- يضاف الشوفان ويقلب كل الخليط.

- يشكل الخليط قاعدة في ورق الكب كيك المرشوش بالزيت فى صينية الكب كيك.

- يوضع في الفرن حتى النضج ثم يترك ليبرد.

- يزال من ورق الكب كيك، ويضاف على الوجه الزبادي اليوناني.

- يضاف على الوجه التوت والفراولة والمكسرات ويقدم.

ويمكنك بشكل عام إضافة فواكه مثل الموز والمكسرات والزبادي والحليب كامل الدسم ولفواكه المجففة إلى الشوفان، لتزداد سعراته الحراية، وبالتالي يزيد من وزن الطفل.