أول صورة للراقصة لورديانا من داخل العناية المركزة.. «مقدرة حبكم ورجعالكم تاني»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشرت صفحة الراقصة البرازيلية لورديانا، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، أول صورة لها من فوق فراش المرض داخل إحدى المستشفيات، حيث تظهر ملامح الإعياء على وجهها، معلنة خروجها من المستشفى بعد أيام من تلقي العلاج داخل العناية المركزة.

أول صورة للراقصة لورديانا من داخل العناية

كتبت الصفحة الرسمية للراقصة البرازيلية: «بالنيابة عن لورديانا، يسعدنا أن نعلن خروجها أخيرًا! الحمد لله أنها بخير، وستواصل العلاج في المنزل»، متوجه بالشكر لجميع أفراد الطاقم الطبي، متابعة: «نقدر كل الدعم والحب من العائلة والأصدقاء والمعجبين، ستأخذ استراحة لتهتم بصحتها وستعود قريبًا، شكرا لكم جميعا».

البرازيلة تتعرض لوعكة صحية

تصدرت الراقصة البرازيلية، أحاديث نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، خلال الأيام الماضية، عقب تدوين منشور على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، يكشف عن تعرضها لأزمة صحية صعبة.

وفسر المنشور ما تعانيه لورديانا: «في الوقت الذي نقف فيه اليوم، قرر الفريق الطبي نقل لورديانا إلى فريق علاج متخصص في وحدة العناية المركزة في 17 ديسمبر، من أجل مراقبة استقرار حالتها الصحية وعلاجها»، موضحًا أنه سبب المشكلة الصحية غير معروف، لكنه سيتم تشخيص الحالة بمجرد وصول الفريق الطبي إلى السبب الجذري لمرضها.

الراقصة داخل الرعاية المركزة

خلال الأيام الماضية، نشرت صفحة لورديانا الرسمية، صورة أظهرت نقلها لوحدة الرعاية المركزة داخل أحد المستشفيات، وهي على فراش المرض، وتم تعليق المحاليل لها، وتم الإشارة إلى أنها تمر بوقت عصيب، حيث ترقد في الرعاية المركزة، وأنه سيتم إلغاء جميع النشاطات المتعلقة بها خلال الفترة المقبلة لحين إشعار آخر.