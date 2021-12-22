حاليا بالأسواق «طلاء أظافر لا يبطل الوضوء».. مركز تجميل يثير الجدل والإفتاء ترد

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

أحكام الوضوء والطهارة لإقامة فرض الصلاة، واضحة من الناحية الشرعية كعين الشمس، ولا يمكن تغييرها أو استبدالها، لكنها دائما ما تشهد مساحات للجدال والنقاش الساخن فيما يتعلق بالنساء، اللاتي تراودهن كثير من الأسئلة المتعلقة بالجمع بين التزيين وإقامة الفروض الخمسة.

ولعل الصلاة والوضوء، خلال وضع طلاء الأظافر أو جل الأظافر الثابت، واحدة من الأمور المثيرة للجدل، إذ أنها تكون بمثابة حائلا يمنع وصول المياه إلى الأظافر، ما يفسد صحة الوضوء من الأساس، إذ يعتبر كأنه لم يكن.

مركز تجميل يثر الجدل بطلاء أظافر لا يبطل الوضوء

أثارت إحدى مراكز التجميل الشهيرة بمنطقتي مصر الجديدة والرحاب، الجدل عقب إعلانها وضع جل أظافر لا يبطل الوضوء، زاعمة أنه يسمح بدخول الهواء والماء، ما يجعله صالح للوضوء والصلاة، دون إن يفسدهما.

وأكد مركز التجميل، أن جل الأظافر، مادة علاجية، تعتمد على وضع الكالسيوم والفيتامين على الظافر، ثم وضع اليدين في جهاز يساعد على امتصاص الأظافر للكالسيوم والفيتامين، ووضع مادة مسامية معالجة طبيًا ضد الأكسدة، تسمح بدخول الهواء والماء والضوء، مشيرين إلى أهمية الجل في معالجة الأظافر وتقويتها وعلاج ضعفها وتكسيرها وتشققها، وإصفرارها أيضا.

جدل بين الفتيات

على الفور تفاعلت الفتيات مع إعلان المركز، إذ رددت أغلبهن أن ما يطرحه لا يناسب شروط الوضوء والطهارة، خاصة أنهم لا يثقون بمادة الجل، ولا يمكنهم التأكد من أنها بالفعل تسمح بدخول الماء والهواء دون حائل، وتنوعت التعليقات بين الرفض والتشكيك وطلب الضمانات: «إزاي يعني ده حرام»، و«اتأكد إزاي إنه بيدخل المياه والأكسجين، عشان مشلش ذنب»، و«يعني عادي أصلي بيه، ولا مينفعش وحرام».

حكم شرعي ينهي الأزمة

قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية، إن هناك شروطا لإجازة طلاء الأظافر، دون أن تفسد الوضوء، مؤكدًا أن غسل الأيدى إلى المرافق، ركن من أركان الوضوء، ويجب أن يعم الماء كل ما يصدق عليه اسم اليد، من أطراف الأصابع إلى المرفق.

وأشار «ممدوح»، إلى أنه في حال وجود ما يمنع وصول الماء إلى أي جزء من اليد، فهذا يعنى أن غسل اليدين لم يتم: «وهذا ما يحدث عند وضع طلاء الأظافر، الذى يمنع وصول الماء إلى الأظافر، وبالتالى يؤثر على صحة الوضوء».

وأشار مدير الأبحاث الشرعية بالإفتاء، إلى أنه يجوز للمرأة التزين فى حدود المسموح به، بشرط ألا يؤثر على صحة أظافرها، أو لا صحة عباداتها، لافتا إلى أن هناك أنواعا جديدة من طلاء الأظافر، التي تسمح بنفاذ الماء والهواء، وبالتالى يسمح للمرأة الجمع بين التجمل المباح والعبادة الصحيحة.

واتفق مع الإفتاء، في الرأي، الشيخ إبراهيم الظواهري، أحد علماء الأزهر الشريف، خلال تصريح لـ«هن»، مؤكدًا أن الطلاء الذي يزال بالتقشير دون استخدام مزيل، يمكن أن يسمح بمرور الماء والهواء، ما يصح فيه الوضوء حينها، إلا أن الأنواع الأخرى التي يُستخدم فيها المزيل تفسد الوضوء، ونصح السيدات بضرورة التأكد من الأنواع المستخدمة.