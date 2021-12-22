«الرجلة» منجم الفيتامينات والمعادن.. فوائد مذهلة للخضرة الأكثر تهميشا في الشتاء

القاهرة - سمر حسين - صحة

ينمو نبات الرجلة بشكل طبيعي، كالأعشاب في المحاصيل الحقلية، ويحظى بشعبية واسعة في العديد من مناطق أوروبا وآسيا والبحر الأبيض المتوسط، وقد تجده أحيانا في الملوخية، وتتخلص منه على الفور خلال التقطيف، رغم أنه يتمتع بفوائد بالجملة، ويمكن طهيه مثل السبانخ، أو وضع أوراقه الخضراء على السلطة، وتزيين كثير من الأكلات بها، نظرا لأهميته الصحية الكبيرة، إذ يحتوي على مواد مخاطية ذات أهمية طبية، لأنه مصدر غني بالبوتاسيوم، والماغنيسيوم، والكالسيوم، ويمكن استخدامه كمصدر نباتي لأحماض أوميجا 3 الدهنية، بحسب موقع «هيلث لاين» الطبي.

فوائد الرجلة

الرجلة مصدر جيد جدا لحمض ألفا لينولينيك، وحمض جاما لينولينيك، بشكل أكبر من أي خضروات ورقية خضراء، إذ يحتوي على مضادات الأكسدة، وذات قيمة غذائية هائلة تعود بالنفع الكبير خلال الاستهلاك البشري، ما يجعلها من الأعشاب الضرورية التي يمكن الاستفادة منها بشكل أكبر في المستقبل.

فيتامينات وعناصر صحية قوية

- فيتامين ج: المعروف أيضًا باسم حمض الأسكوربيك، هو أحد مضادات الأكسدة الضرورية، للحفاظ على الجلد والعضلات والعظام.

- فيتامين هـ: تحتوي الرجلة على مستويات عالية منه، وغنية بما يسمى ألفا توكوفيرول، الذي يمتلك خواصا معتدلة مضادة للأكسدة، وقد يساهم بصورة كبيرة في حماية أغشية الخلايا من التلف.

فيتامين أ: يحتوي النبات على بيتا كاروتين، أحد مضادات الأكسدة التي يحولها الجسم إلى فيتامين أ، الذي يشتهر بدوره في صحة العين.

الجلوتاثيون: قد يحمي مضاد الأكسدة المهم الخلايا من التلف.

الميلاتونين: هو هرمون يمكن أن يساعدك على النوم.

وكشفت إحدى الدراسات، التي اختصت المراهقين الذين يعانون من السمنة المفرطة، أن بذور الرجلة ساهمت بشكل فعال في تقليل مستويات الكوليسترول الضار، ومستويات الدهون الثلاثية، وكلاهما مرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

أحماض أوميجا 3

الأحماض الدهنية «أوميجا 3» هي دهون مهمة لا يستطيع الجسم إنتاجها، لذلك يجب الحصول عليها من النظام الغذائي، وفي حين أن الرجلة منخفضة في إجمالي الدهون، فإن نسبة كبيرة من الدهون التي تحتويها تكون على شكل أحماض أوميجا 3 الدهنية.

وبالمقارنة مع أنواع الخضر الأخرى، ترتفع في عشبة الرجلة، بشكل استثنائي أحماض «أوميجا 3 ALA» أحد الأنواع المهمة من الأوميجا 3، حيث تحتوي على 5-7 مرات أكثر من ALA المتوفرة في السبانخ.

تحذير من تكون حصوات الكلى

تحتوي الرجلة أيضًا، على كميات عالية من الأكسالات، التي تتسب في تكوين حصوات الكلى، كما أنه من ضمن خصائصها أنها مضادة للمغذيات، ما يعني أنها قد تتداخل مع امتصاص المعادن مثل الكالسيوم والماغنيسيوم، إذا كنت قلقًا بشأن محتوى الأوكسالات، فحاول إضافة تلك الرجلة إلى الزبادي، إذ ثبت أنها تقلل بشكل كبير من كميات الأوكسالات.