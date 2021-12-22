‎ليلة العمر باللون الأسود.. أحدث تقاليع منظمي الأفراح بأسعار تبدأ من 5000 جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

‎يحتاج حفل الزفاف للكثير من الترتيبات ليبدو مميزا وغير تقليديا، ويعد اختيار تصميم وديكور الحفل من أكثر التفاصيل المحيرة للكثيرين، لذا يلجأون إلى الاستعانة بمنظم الأفراح أو ما يعرف بـ"wedding planner".

‎ونستعرض لكم آخر أغرب تقاليع موضة الأفراح؛ لإقامة حفل زفاف غير عاديا، وفقًا لمنظم الأفراح والحفلات الـ"wedding planner" أحمد البراملجي.

‎يقول البراملجى "في الآونة الأخيرة اتجه بعض العرسان المقلبين على الزواج إلى اختيار تصميمات غير مألوفة لحفل زفاف مميز مثل: تغطية مكان الفرح بقماش من خامة القطيفة باللون الأسود، وكراسي "بلكسي" مستوردة بنفس اللون.

‎بالإضافة إلى ترابيزات من النوع إستانلس باللون الذهبي، وسنتر بيس يتناسب مع ورود ملونة بأشكال مختلفة تضفي مظهرا جذابا أمام الضيوف.

‎وتابع: "حتى الدانس فلور لونه أسود، حفل زفاف هذه الفترة سوداء اللون".

‎وعن التكلفة، قال: "الأسعار تبدأ من 5000 جنيه إلى ما لانهاية، اعتمادا على الحالة المادية والخامات والتصميمات".

‎وأوضح منظم الأفراح والحفلات، أن هناك العديد من التصميمات التي لم تحظي بإقبال من قبل الكثيرين في حفلات الزفاف، فعلى سبيل المثال: استخدام الكرسي المغطى بالأشرطة والأقمشة، والترابيزة دائرية الشكل التي يوضع عليها مفرش.

‎وهناك العديد من العروض التي يقدمها للمقبلين على الزواج، مثل: تجهيز حفل زفاف مكون من 50 فرد يشمل كراسي، ترابيزات، كوشة، دي جي بـ5000 آلاف جنيه.