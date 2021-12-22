لماذا تشعر النساء بالبرودة أكثر من الرجال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

ربما صادفك ذات مرة اختلافاً في درجة حرارة الغرفة المثالية، مع شريك حياتك أو صديقتك أو زميلاتك في العمل.

تلتف النساء في الغرفة بأوشحة وبطانيات ويتجمعن في معاطفهن، في حين أن الرجال غالبًا ما يرتاحون بقطعة ملابس واحدة.

ورغم أن الجميع يشعر بالبرودة في الشتاء، غير إن النساء أكثر عرضة للشعور بالطقس البارد مقارنة بالرجال، فما السبب في ذلك؟

أجرت شركة ميريديان إنتيريورز البريطانية، استبيانًا لـ 1000 من موظفي المكاتب في المملكة المتحدة، وسألتهم عما إذا كانوا يشعرون بالحرارة أو البرودة الشديدة، واكتشفت أن هناك ارتباطًا بين جنسك ودرجة حرارتك في العمل.

وكشف الاستبيان أن 37٪ من النساء يشعرن بالبرد في المكتب، و13٪ قلن إنهن يشعرن بالبرد في المكتب طوال الوقت، بحسب ما نقلت صحيفة "ميترو".

ما سبب شعور النساء بالبرد أكثر؟

ولدى الرجال والنساء نفس درجة حرارة الجسم الأساسية، عند أكثر من 37 درجة مئوية؛ غير إن بعض الدراسات وجدت أن درجة حرارة الجسم للإناث أعلى قليلاً.

وذكرت دراسة أجراها علماء هولنديون عام 2015 أن النساء يشعرن بالدفء بدرجة حرارة 2.5 درجة مئوية أزيد من الرجال، وعادة ما تكون بين 24-25 درجة مئوية.

ومع ذلك، فإن إدراكنا لدرجة الحرارة يعتمد بشكل أكبر على درجة حرارة الجلد، والتي تميل إلى أن تكون أقل بالنسبة للنساء.

وذكرت إحدى الدراسات أن متوسط حرارة أيدي النساء المعرضات للبرد كان أقل بثلاث درجات مئوية تقريبًا من متوسط درجة حرارة أيدي الرجال، وفق ما نقلت "بي بي سي" في نسختها الإنجليزية.

هرمون الأستروجين

ويساهم هرمون الأستروجين الأنثوي في ذلك لأنه يثخن الدم قليلاً، ما يقلل من التدفق إلى الشعيرات الدموية التي تغذي أطراف الجسم.

الإباضة

وأظهرت الأبحاث أن النساء تميل إلى الشعور بالبرودة حول الإباضة، عندما تكون مستويات هرمون الاستروجين مرتفعة.

التمثيل الغذائي

كما يلعب التمثيل الغذائي في الجسم دورًا أيضًا، حيث يحدد هذا مدى سرعة إنتاج الطاقة الحرارية.

وفي المتوسط يكون لدى النساء معدل أيض أقل من الرجال. بعبارات بسيطة، تميل الكتلة العضلية الأعلى إلى زيادة التمثيل الغذائي أثناء الراحة، والذي يرتبط بحرق المزيد من السعرات الحرارية وزيادة تدفق الدم، وكلاهما يساعد في الحفاظ على الأطراف دافئة.