ليلي علوي بفستان قصير ومي جذابة.. إطلالات النجمات في حفل زفاف إبنة ماجد المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي
شاركت الإعلامية بوسي شلبي صورة جديدة برفقة الفنان ماجد المصري ومصطفى قمر وليلى علوي وإلهام شاهين وهالة صدقي عبر حسابها الشخصي بـ "إنستجرام" خلال حضورها حفل زفاف ماهيتاب إبنة الفنان ماجد المصري.
وارتدت فستان باللون الفضي مزينا بالتطريزات من أعلى.
واعتمدت بوسي مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.
وأطلت الفنانة إلهام شاهين بفستان باللون الفوشيا بقصة الكب واعتمدت مكياجا قويا وتركت شعرها منسدلا.
أما الفنانة ليلى علوي ظهرت بفستان باللون الأسود واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.
والفنانة هالة صدقي تألقت بفستان باللون الأسود بأكمام شفافة، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.
وتألقت الفنانة ميرهان حسين بفستان باللون الأسود بقصة الكب ومزينا من أسفل بالتطريزات، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.
وارتدت الفنانة مي سليم فستان باللون الأسود بقصة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.
وظهر الفنان ماجد المصري ببدلة باللون الأسود ونسق معها قميص باللون الأبيض.
وارتدى الفنان مصطفى قمر بدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص وربطة عنق باللون الأسود.