ماذا يحدث لدماغك عند تناول الأطعمة الباردة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

هل عانيت من صداع بعد تناول آيس كريم أو شرب ماء مثلج؟.. قد تستمع بالطعام البارد أو المشروبات، ولكن من المهم معرفة ما يحدث لدماغك عند تناول هذا النوع من الطعام، والتي تكون كما يلي:

ألم في الجزء الأمامي من الرأس

عند تناول شيء بارد مثل الآيس كريم أو الماء، قد تشرع بألم مفاجئ وحاد في الجزء الأمامي من الرأس، ويحدث عادة عندما يكون الطقس حارًا.

ولا يستمر الألم طويلاً، فعادةً ما يكون بضع ثوانٍ أو حتى دقيقة أو دقيقتين في بعض الحالات، وذلك بحسب ما ذكر موقع "brightside" الأمريكي.

سبب ألم الدماغ

عندما تأكل شيئًا باردًا، فأنت تقوم بتغيير درجة الحرارة في مؤخرة الحلق عند مفترق الشريان السباتي الداخلي والشريان الدماغي الأمامي.

ووفقًا لعالم الأعصاب الأمريكي دواين جودوين، فإن الدماغ لا يحب التغيير، لذا فإنه يتسبب في تمدد وانقباض هذه الشرايين، وهذا هو الإحساس الذي يفسره الدماغ على أنه ألم.

الصداع النصفي

تظهر الأبحاث أن المصابين بالصداع النصفي لديهم احتمالية أكبر لـ"تجميد الدماغ". والاختلاف الأكبر والأهم بين الاثنين هو أن تجميد الدماغ يستمر لفترة قصيرة فقط ويزول من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى دواء.

أثناء الصداع النصفي، لا يستمر لفترة أطول فحسب، بل يمكن أن يسبب أيضًا انزعاجًا آخر مثل الغثيان.

يمكنك "العلاج" بسهولة تامة

كما ذكرنا، لا يستمر "تجميد الدماغ" طويلاً بسبب المشروبات الباردة، ولكن إذا جربناه، فهناك طريقتان جيدتان لجعله ينتهي بشكل أسرع.

الأول هو أن تشرب شيئًا دافئًا أو في درجة حرارة الغرفة. والطريقة الأخرى هي أن تضغط بلسانك على سقف فمك.

ستنتقل حرارته إلى الجيوب الأنفية وستعمل على تدفئة الأعصاب التي تتسبب في تجمد الدماغ. حافظ على لسانك هناك حتى يزول الألم.

أفضل ما يجب فعله هو تجنبه تمامًا

على الرغم من أنه لا يشكل خطورة، إلا أنه لا يزال شعورًا غير مريح، لذلك إذا كنت ترغب في تجنبه، فالخطوات بسيطة.

تجنب تناول الأطعمة أو المشروبات المجمدة وتجنب استنشاق هواء شديد البرودة.

وإذا كنت تعاني من شيء بارد، فحاول أن تأكله ببطء. وعندما تمشي في الخارج في درجات حرارة منخفضة، يمكن أن يساعد قناع الوجه أو الوشاح في الحماية من الهواء.