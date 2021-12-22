طريقة صنع غزالة وشجرة الكريسماس بالمنزل في 30 دقيقة.. مش هتكلفك 100 جنيه (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أيام قليلة متبقية على الاحتفال بعيد ميلاد المسيح «الكريسماس»، إذ يحتفي بتلك المناسبة المقدسة في الغرب، في ليلة 25 من ديسمبر من كل عام، وفي البلدان الشرقية، ومن بينها مصر في 7 يناير، ومع اقتراب الاحتفالات تبدأ العديد من السيدات تزيين منزلهن، وتأهيلها لاستقبال الكريسماس، باستخدام الديكورات والإكسسوار الخاص بتلك المناسبة، بداية من الشجرة الشهيرة، وغزالة الكريسماس الذهبية، وألعاب عيد الميلاد المعروفة.

طرق صنع غزالة شجرة الكريسماس في البيت

وترتفع أسعار ديكورات الكريسماس كل عام عن سابقه، خاصة الشجرة والغزالة، ما يؤثر بالسلب على معدلات الشراء في النهاية، حتى أن بعض السيدات، خاصة ربات المنازل، تحاول البحث عن حيل بديلة للتزيين، أقل تكاليفًا، ويرصد «هن» في السطور التالية، طرق صنعهما بالمنزل في نصف ساعة، بأقل من 100 جنيه.

شجرة من الكارتون وبواقي الحديد

في غضون 30 دقيقة، وبأقل من 100 جنيه، يمكنك صنع شجرة الكريسماس الشهيرة، بالأحجام التي تفضليها حسب مساحة منزلك، بطريقة سهلة وسريعة، وفقًا لما ذكرته خبيرة الديكور صفية محمد لـ«هُن».

المواد المستخدمة:

- بواقي حديد، ويمكن استبدالها بكارتون قوي.

- بطانة قماش باللون الأخضر.

- زينة عيد الميلاد باللون الأخضر.

- ألعاب الكريسماس.

- مسدس شمع.

خطوات التنفيذ:

يمكنك صنع شجرة الكريسماس، بأقل وقت ومجهود ممكن، من خلال الخطوات التالية:

1- شكلي بواقي الحديد، أو الكارتون على هيئة مثلث هرمي، يشبه الشجرة.

2- بطني المجسم باستخدام بطانة قماش باللون الأخضر.

3- باستخدام مسدس الشمع، الصقي الزينة من أعلى الرأس، حتى الأسفل، لتغطيتها بالكامل.

4- الصقي الألعاب والإكسسوارات على الزينة، باستخدام مسدس الشمع.

طريقة صنع الغزالة الذهبية

إحدى أشهر إكسسوارات الاحتفال، هي غزالة الكريسماس الذهبية، التي ترتفع أسعارها بشكل مبالغ فيه، إذ يمكنك صنعها في منزلك بخطوات بسيطة.

المواد المستخدمة:

- بواقي حديد.

- بطانة قماش خيش باللون الذهبي.

- فرع نور صغير أبيض.

- مسدس شمع.

خطوات التنفيذ:

1- في البداية شكلي الحدي، على هيئة غزالة.

2- غلفي الهيكل المصنوع من الحديد بالقماش الذهبي.

3- رشي الغزالة عقب تغليفها باللون الذهبي.

4- ثبتي فرع الإضاءة في كل اتجاه، لتضيء لك.