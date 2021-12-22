الامارات | فرنسي يطير فوق أهرامات الجيزة.. «فيديو»

شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسي يطير فوق أهرامات الجيزة.. «فيديو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حلق مغامر فرنسي فوق أهرامات الجيزة الثلاثة مستخدما بدلة مجنحة ساعدته على الهبوط بسلام عند سفح الأهرامات.

وعرضت رويترز مقطع فيديو يوثق لتلك المغامرة المثيرة حيث يظهر فريد فوجين وهو يقفز من طائرة مرتديا بدلته المجنحة ويظهر في الأسفل أهرامات الجيزة.

التقط فوجين مشاهد جوية أثناء تحليقه فوق الأهرامات، وبينما راح يقترب منها بالتدريج عدل من وضع جسده ليفتح المظلة.

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