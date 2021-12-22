أسماء جلال في ظهور غير متوقع بالحجاب.. وخالد أنور يتحدث عن مفاجأة (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

فاجأت الفنانة أسماء جلال، الجمهور بإطلالة جديدة، مغايرة تماما لما اعتادوا عليه، أثناء ظهورها في المناسبات المختلفة، إذ نشر الفنان خالد أنور، والفنانة هدى المفتي، صورا لها بصحبتهما عبر حسابهما الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

أسماء جلال بالحجاب في أحدث ظهور لها

شارك الفنان خالد أنور، أيضا عبر خاصية «استوري» على «إنستجرام»، مقطع فيديو قصير، يظهر إطلالة أسماء جلال، بالحجاب التقليدي، التي كانت فيه تستعرض ملابسها الفضفاضة، معلقًا: «مفاجأة».

وحازت الصور على آلاف الإعجابات، وبخلاف التعليقات التي غمرتها من المتابعين، الذي أثنوا على ظهرورها بالحجاب، من بين التعليقات: «هي أسماء اتحجبت ولا إيه»، «مش معقول جمال أسماء بالحجاب»، «ربنا يثبتها على الحجاب»، «أسماء قمر أوي في الحجاب»، «إيه الحلاوة دي طيب»، «مفيش حلاوة وجمال بعد كده»، «ربنا يهديها للحجاب».

إطلالة القاهرة السينمائي

في آخر إطلالتها، ظهرت الفنانة أسماء جلال، على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في ثاني أيام دورته الـ43، مرتدية بدلة باللون البيج، مزودة بأكمام، ومكشوفة عند منطقة الصدر، معتمدة على مكياج هادئ، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، مع الاعتماد على ارتداء مجوهرات مكونة من أقراط طويلة، ونسقت معها حذاء وكلاتش باللون الأسود.

معلومات عن أسماء جلال

ولدت أسماء جلال في عام 1995، وحصلت على درجة البكالوريوس في الإعلام، ودخلت صاحبة الـ26 عاما، مجال التمثيل بناء على ترشيح من المخرج بيتر ميمي، للمشاركة في بطولة مسلسل «الأب الروحي»، الذي حققت نجاحا كبيرا خلاله.

وتوالت مشاركتها الفنية فيما بعد، في العديد من الأعمال الدرامية، من بينها، المشاركة في الجزئين الرابع والخامس من مسلسل «حكايات بنات»، و«خلي بالك من زيزي»، ويعتبر من أبرز أصدقائها المقربين في الوسط الفني، هي الفنانة مريم الخشت، إذ يفضلن الظهور الدائم برفقة بعضهن البعض خلال المناسبات والمهرجانات.