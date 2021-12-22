مشهد مؤثر في زفاف ابنة ماجد المصري.. فرحة هيسترية غلبتها دموع الأب أثناء الرقص (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم يستطع تمالك دموعه خلال عقد القران، غلبته فرحة هيستيرية مع موسيقى الأغاني التي دوت في أرجاء القاعة، هكذا كانت حالة الفنان ماجد المصري، خلال حفل زفاف ابنته الوحيدة ماهيتاب المصري، ليصبح الثنائي حديث مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، إذ تداولوا لقطات ومواقف ولحظات مؤثرة من الحفل الذي شهد حضورا واسعا من نجوم الفن والإعلام والمجتمع.

مشهد مؤثر في زفاف ابنة ماجد المصري

لفت ماجد المصري، وابنته، أنظار جميع حضور حفل الزفاف، بتناغمهما الكبير، ومشاركتهما الغناء والرقص، على أنغام العديد من الأغنيات، على رأسها أغنية الفنان أحمد سعد «بحبك يا صاحبي»، التي أبدع فيها الثنائي بوصلة رقص طويلة، وثقتها فيديو تداول بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي.

إطلالة العروس

تألقت ماهيتاب المصري، خلال حفل الزفاف بفستان أبيض مقفول من الجوبير، الشفاف والمُطرز، ببطانة بلون الجسد، جاء منفوش قليلًا، مع الطرحة التقليدية متخلية مع الحجاب، وتسريحة شعر كلاسيكية، مع المكياج الترابي.

حفل زفاف ماهيتاب المصري

وأقيم حفل زفاف ماهيتاب المصري، مساء أمس الثلاثاء، داخل أحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل بمحافظة القاهرة، وبحضور نجوم الإعلام ورجال الأعمال، ونجوم الوسط الفني، على رأسهم إلهام شاهين وهالة صدقي ومصطفى قمر ومحمد لطفي وليلى علوي وعبد الله حسن وزوجته غادة رجب، وغيرهم.

وأحيا الحفل في بدايته المطرب الشعبي ومحمد عبد المنعم ومحمود الليثي، بتقديم عددا كبيرا من أغانيهما الخاصة، وسط تفاعل الحضور معهما، في الجزء الثاني أحياه الفنان تامر حسني.

ويشار إلى أن ماهيتاب هي ابنة ماجد المصري من زوجته الأولى منى إش إش، التي أنجب منها أيضا أحمد، وتلعب رياضة الملاكمة، وخطبت إلى رجل الأعمال مصطفى القاضي، في شهر سبتمبر 2020، في أجواء عائلية بحضور الأهل والأصدقاء المقربين.