شاهد ابنة ماجد المصري قبل وبعد المكياج.. شكلها اتغير في الزفاف (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

خلال الساعات القليلة الماضية، تصدرت ماهيتاب المصري، ابنة الفنان ماجد المصري، محركات البحث وتريندات مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب حفل زفافها، الذي أُقيم في أحد أكبر فنادق القاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ورجال الأعمال.

وضجت منصات التواصل المختلفة، بالكثير من صور العروسين، خاصة العروس التي ظهرت بإطلالة ملكية، متخلية عن الحجاب التقليدي في تلك الليلة، مكتفية بطرحة الزفاف.

ابنة ماجد المصري «قبل وبعد» المكياج

شاركت إحدى الصفحات المعنية بحفلات الزفاف الشهيرة، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عدة لقطات للعروس ماهيتاب المصري، خلال التحضيرات والتجهيزات، التي أظهرتها قبل وبعد المكياج، وكيف تبدلت ملامحها، خاصة أن الجمهور لم يعتاد عليها بالمكياج الصارخ من قبل.

وظهرت بملابس فضفاضة باللون الأبيض تشبه العباءة، قبل ارتداء فستان الزفاف، متخلية عن الروب التقليدي، اللاتي تظهر به العرائس.

كواليس حفل زفاف ماهيتاب المصري

أٌُقيم حفل زفاف ابنة ماجد المصري، مساء أمس الثلاثاء، داخل أحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل بمحافظة القاهرة، وشهد حضورا واسعا من النجوم بالوسط الفني، على رأسهم إلهام شاهين وهالة صدقي ومصطفى قمر ومحمد لطفي وليلى علوي وعبد الله حسن وزوجته غادة رجب، وغيرهم.

وانقسم حفل زفاف ماهيتاب المصري، إلى جزئين غنائين، أحيا الأول المطرب الشعبي محمود الليثي، ومحمد عبد المنعم، اللذان أشعلا الحفل من خلال تقديم عددا كبيرا من أغانيهما الخاصة، وسط تفاعل كبير من الحضور الحضور معهما، وفي الجزء الثاني ازدادت الأحواء اشتعالا، بحضور الفنان تامر حسني.

من هي العروس؟

ماهيتاب هي ابنة ماجد المصري من زوجته الأولى منى إش إش، التي أنجب منها أيضا أحمد، وتلعب رياضة الملاكمة، وخطبت إلى رجل الأعمال مصطفى القاضي، في شهر سبتمبر 2020، في أجواء عائلية بحضور الأهل والأصدقاء المقربين.