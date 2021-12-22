سامح حسين يعبر عن الرجل المصري في الشتاء بطريقة كوميدية.. هكذا يكون الحال (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

مقطع فيديو قصير لا تتجاوز مدته ثوان معدودة، عبر من خلاله الفنان سامح حسين، عن المعاناة التي يعيش فيها البعض في فصل الشتاء، بسبب برودة الجو الشديدة، التي تجبرهم على الالتزام بالمنازل وارتداء الملابس الثقيلية، والحرص على البقاء تحت البطانية أطول وقت ممكن، للحصول على التدفئة، بالإضافة إلى تناول الأطعمة والمشروبات الشتوية، فضلا عن المكوث أمام التلفاز لمشاهدة الأفلام والمسلسلات الدرامية، هربا من برودة الطقس بالخارج.

سامح حسين في الشتاء: أكل ونوم وتليفزيون

عبر الفنان سامح حسين، عن معاناة الرجل المصري في الطقس البارد بطريقة فكاهية، حيث تردد على المطبخ لتحضير المشروبات الساخنة والمسليات، التي تساعده على قضاء وقته أمام التلفاز في فصل الشتاء، وظهر أثناء إعداد السحلب، والكاكاو، وحمص الشام، والمقرمشات، لمقاومة برودة الطقس.

وبعد الانتهاء من تحضير تلك المسليات، وتناولها أثناء التنقل بين القنوات، حيث حرص على تغطية جسمه بالكامل بالبطانية وارتداء الآيس كاب والكوفية، غلب عليه النوم، لينام في مكانه الذي بات دافئا تماما.

تعليقات الرجال على الفيديو: وإحنا في البيت أوي

فيض من التعليقات تلقاه سامح حسين، على مقطع الفيديو، الذي شاركه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، التي كان للرجال آراء بارزة خلالها، منها: «ده الفيديو مبهج جدا تدري ليش؟ علشان حسيت أنى مش لوحدي»، «بتعبر عن حالنا كرجالة في البيت الأيام دي»، «حاسس إن بقيت مقيم في المطبخ والتلاجة».

وتواصلت تعليقات الرجال: «السوبر ماركت هيفتح فروع في المطابخ»، «الشتاء ده غريب أوي»، «حد يقولي بطل أكل شوية»، «بقيت خايف أبص في المرايا أتصدم من شكلي»، «لا ولسه إحنا في تاني يوم في الشتاء»، «احمينا يا رب»، «يا جماعة حد يشيل فيشة الثلاجة»، «وإحنا في البيت أوي».

يشار إلى الفنان المشهور بأعماله الكوميدية، يشارك في تقديم برنامج «راجل و2 ستات»، على قناة «ON TV»، الذي يضم فقرات مختلفة، عن الموضوعات التى تهم كل أفراد الأسرة العربية، بخلاف مناقشات للموضوعات والقضايا الجادة، بواسطة متخصصين، مع إتاحة مساحة كبيرة للضحك والفكاهة والترفيه.