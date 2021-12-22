أشهر وقائع التحرش في 2021.. أبرزها طفلة المعادي ومتحرش المترو

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وقائع عدة انتهكت حرية الفتيات ولم يقتصر على ذلك بل الأطفال أيضا، بعد تعرضهن لوقائع اعتداء جنسي، حيث شهد عام 2021، أحداث عنف مختلفة، وساهمت وسائل التواصل الاجتماعي، وكاميرا الموبايل في توثيق تلك الجرائم، من خلال النشر على «فيس بوك»، لفضح مرتكبي تلك الجرائم.

يستعرض «هُن»، في التقرير التالي، أشهر وقائع التحرش في 2021

إمام مسجد يعتدي على طفلة

شهد هذا العام واقعة اعتداء إمام مسجد على طفلة لم تتجاوز الـ 11 عامًا، وذلك لمدة سنة دون علم أحد، في محافظة الدقهلية.

وقضت محكمة جنايات المنصورة بالسجن المؤبد لقيامه بالاعتداء على الطفلة، وذلك بعد إفصاح الطفلة عن تعرضها للتحرش وذلك بعد قيام الشيخ المتهم بهتك عرضها أثناء توجهها إلى منزله لتحفيظ القرآن الكريم.

طفلة ميكروباص أوسيم

تعرضت طفلة داخل ميكروباص بمنطقة أوسيم للتحرش، وتعود تفاصيل القصة أثناء خروج الطفلة «س.ع»، 15 ربيعًا من منزلها برفقة شقيقتها الكبرى ووالدتها، للاحتفال بعيد ميلاد الطفلة الصغرى، ليستقلوا سيارة ميكروباص من أمام منزلهم الكائن بمنطقة الزيدية بدائرة مركز شرطة أوسيم شمال محافظة الجيزة قاصدين منطقة الكيت كات بإمبابة.

تحولت النزهة إلى يوم مشؤوم قبل بدايته، فما إن استقلوا الميكروباص حتى شعرت الطفلة بأنامل غليظة تلامس جسدها الطفولي وتنتهك براءته بغير ذنب.

وتحولت ابتسامة الصغيرة التي خرجت رفقة أهلها للاحتفال بعيد ميلادها، إلى انتفاضة وضيق يسبقهما دموع تنذرف من عينيها، حتى تهمس إلى أذن شقيقتها «يلا بينا ننزل».

الصدفة لعبت دورها في اليوم التالي للواقعة، كانت الأخت الكبرى عائدة من محل عملها واستقلت سيارة ميكروباص لتفاجأ بالصدفة بذلك المتحرش فسارعت بتصويره.

حذرت إحدى الفتيات فور جلوسها بالمقعد بجوار المتحرش قائلة «ده متحرش» وما إن عادت إلى المنزل حتى رفعت صورة المتحرش على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» محذرة من ذلك الشخص.

وقررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في الموعد المحدد.

واقعة متحرش مترو السادات

كانت هذه الواقعة هي حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لبشاعة ما ارتكبه صاحب الواقعة من أفعال وإشارات تحمل إيحاءات جنسية وجهها لفتاة، استطاعت أن توثق فعلته على صفحتها الرسمية عبر «فيس بوك».

وبعد ساعات من تداول الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهم، وإحالته إلى جنح قصر النيل، والتي قضت بحبسه لمدة 3 سنوات و6 أشهر بتهمة التحرش بالفتاة.

طفلة المعادي

لعبت كاميرات المراقبة دورا كبيرا في أحد معامل التحاليل بمنطقة المعادي، كان لها دور بارز في كشف تفاصيل واقعة تحرش رجل بطفلة داخل أحد العقارات، إلا أن سكرتيرة المعمل خرجت في اللحظة المناسبة لإنقاذ الطفلة، حينما شاهدت الواقعة في كاميرا المعمل، والتي عرفت إعلاميا بـ «متحرش المعادي»، ليتم تداول واسع لمقطع الفيديو، وتقديم بلاغات رسمية ضده، وتم القبض عليه خلال 48 ساعة من وقوع الجريمة.

الطفلة ريماس

من الوقائع الأخرى التي حدثت هذا العام، حينما حاول رجل اغتصاب الطفلة ريماس، وحينما فشل قرر قتلها، بحسب رواية الجار محمود برعي، حيث كشفت كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة عن الشاب الذي خطف الطفلة ريماس، حيث تجول معها في الشارع بعدما أخبرها بأنه سيذهب بها إلى والدها، فذهبت معه، ولكن قوات الأمن تعرفت عليه، وتم إلقاء القبض عليه، ودفنت الطفلة صباح اليوم التالي من مقتلها، تحديدا في الـ1 والنصف بعد منتصف الليل، في مشهد مهيب، حضره مئات من الأهالي، ودفنت ريماس في مقابر دكرنس الجديدة.