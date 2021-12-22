«فوتوسيشن» لطفلة من متلازمة داون بملابس طيران.. المصور: عايزهم ميخافوش (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

جلسة تصوير ذات طبيعة خاصة، حقق فيها شغفه بإسعاد الأطفال من ذوي الهمم، وشارك فيها بتحقيق جزء من حلم طفلة، فعلى مدار ساعة التقط لها العديد من الصور في «فوتوسيشن»، محققا حلمها بأن تكون كابتن طيران.

من متحف القوات الجوية، كانت بداية جلسة تصوير الطفلة «لانا» 9 سنوات، من متلازمة داون، حيث حرص المصور محمد عاطف تسليط الضوء عليها وإبراز جمال ملامحها في جلسة تصوير ارتدت فيها الطفلة ملابس الطيران.

أماكن مختلفة التقطت فيها الطفلة الصور المختلفة محققة حلمها، ما أشعرها بالسعادة فلم تترك مكانا إلا وتلتقط فيه الصور أبرزها داخل طائرة، كما ذكر محمد عاطف، أثناء حديثه لـ «هُن».

لم يتوقع «محمد» رد فعل الطفلة وسعادتها بجلسة التصوير، «مكنتش متصور إنها هتفرح أوي كده، رغم إني بحضر لجلسة التصوير دي من فترة طويلة، ولكن مؤتمر الرئيس السيسي لذوي الهمم كان الفرصة علشان أحقق حلمي وحلم الطفلة علشان تخرج جلسة التصوير للنور».

جلسة تصوير طفلة من متلازمة داون

كان المصور محمد عاطف، دائم الشغف بجلسات التصوير المختلفة لذلك منذ 4 سنوات خصص جزءا من جلسات التصوير التي يقوم بها لذوي الهمم، «عايزهم يظهروا عادي من غير اي احراج أو خوف».

اتخذ المصور متحف القوات الجوية، مكانا لإجراء جلسة التصوير، «كل اللي في المكان ساعدونا وكانوا مبسوطين بالفكرة، ووفروا لينا كل الأماكن اللي تساعدنا اننا نصور فيها».