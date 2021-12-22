الامارات | عجل برأسين في البرازيل (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن عجل برأسين في البرازيل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في واقعة تصدرت أخبارها وسائل إعلام محلية وعالمية، وضعت بقرة في إحدى المزارع البرازيلية عجلا برأسين مكتملين بأذنين وعينين وأنف لكل منهما.

ونقلت «روسيا اليوم» عن وسائل إعلام برازيلية أن الولادة تمت في عقار ريفي في نوفا فينيسيا، في شمال غرب إسبيريتو سانتو، في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء 14 ديسمبر الجاري.

وأفادت وسائل إعلام بأن ديلي بوساتو ابن مالك العجل اعتقد أنهما توأمان وكان مذهولا برؤية العجل على تلك الهيئة.

وأشار ديلي بوساتو إلى أن العجل كان غير قادر على الوقوف بشكل طبيعي، كما يواجه صعوبة في الرضاعة من والدته ويحتاج إلى الرضاعة من الزجاجة.

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