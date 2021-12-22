البودرة البرونزية تحارب شحوب البشرة في الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أوردت مجلة "Instyle" أنه يمكن مواجهة شحوب البشرة خلال فصل الشتاء من خلال البودرة البرونزية، والتي تمنح البشرة مظهرا يشع نضارة وحيوية.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أنه من الأفضل استخدام البودرة البرونزية ذات القوام السائل أو الجل؛ حيث سرعان ما تمتصها البشرة، كما أنها تعمل على ترطيب البشرة، في حين تعد البودرة البرونزية ذات قوام البودرة أنسب لفصل الصيف.

ولمظهر طبيعي تنصح "Instyle" بوضع البودرة البرونزية على عظام الوجنات فقط أو بمحازاة خط الفك، مشيرة إلى أنه من الأفضل أيضا وضعها تحت كريم الأساس (الفاونديشن).