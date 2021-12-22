فورت وورث.. جولة رائعة في ولاية تكساس الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

تتيح مدينة فورت وورث للسياح جولة رائعة في ولاية تكساس الأمريكية؛ حيث توفر هذه المدينة، التي تقع على مسافة 50 كلم تقريبا إلى الغرب من دالاس، للسياح فرصة مشاهدة رعاة البقر، كما أنها تزخر بالمتاحف، التي تؤرخ مثلا للنساء في الغرب الأمريكي المتوحش، فضلا عن الحياة الليلية الصاخبة.

وعادة ما يبدأ البرنامج السياحي في الصباح في منطقة ستوك ياردز، وهو عبارة عن حي تاريخي في وسط المدينة، التي تحمل اسم "كاوتاون"، وترجع هذه التسمية إلى حظائر الماشية السابقة، والتي تم فيها تربية عدة ملايين الأبقار في الفترة بين 1866 و1890.

وقد عانت الولايات الجنوبية من الفقر الشديد أثناء الحرب الأهلية، وبينما كان الجوع يعصر بطون الناس، كانت سلالة الأبقار لونج هورنز، المعروفة بقرونها الطويلة، تملأ المراعي الشاسعة في ولاية تكساس، وقد تم نقل هذه السلالة من فورت وورث إلى كانساس عن طريق تشيشولم تريل، لكي يتم بيعها هناك بحوالي 40 ضعف قيمتها.

ولا يزال هناك قطيع من الأبقار موجود في ستوك ياردز ويسير في الشوارع مرتين يوميا: في الصباح حوالي الساعة 11 وفي فترة ما بعد الظهيرة 16:30، كما يمكن للسياح مشاهدة هذه الأبقار أثناء وجودها في المراعي الشاسعة.

ويعد ميدان "صندانس سكوير" بمثابة القلب النابض وسط المدينة الحديثة في فورت وورث، وقد شهدت هذه المنطقة تغييرا كبيرا منذ نهاية حقبة السبعينيات من القرن المنصرم؛ حيث ظل وسط مدينة فورت وورث مهملا لسنوات طويلة على غرار حي ستوك ياردز، وقد انتشرت مراكز التسوق والمطاعم والحانات والأرصفة الواسعة في المنطقة الشمالية من المدينة.

متحف يؤرخ للنساء

وتلعب مدينة فورت وورث حاليا دورا مهما من الناحية الثقافية؛ حيث تشتمل على العديد من المتاحف الواقعة على مسافة قريبة من بعضها البعض، ويعتبر متحف " National Cowgirl Museum and Hall of Fame " المتحف الوحيد في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يعرض تاريخ النساء في الغرب المتوحش.

وتطغى الجوانب العلمية عند زيارة متحف فورت وورث للعلوم والتاريخ، والذي يمتاز بالعديد من المعارض التفاعلية والقبة السماوية وقاعة سينما ثلاثية الأبعاد، وعادة ما تغلق المتاحف أبوابها أمام الزوار أيام الاثنين.

حديقة الحيوان

وبعد الاستمتاع بالجولة الثقافية في الصباح يمكن للسياح الانطلاق في جولة وسط الطبيعة في فترة ما بعد الظهيرة لكي تغمرهم شمس تكساس الدافئة، وتعد حديقة الحيوان في فورت وورث واحدة من أفضل حدائق الحيوانات في الولايات المتحدة الأمريكية، وتنال الكثير من الجوائز بصورة منتظمة.

وعندما تم افتتاحها في عام 1909 كان هناك اثنان من صغار الدببة وأسد وتمساح وطاووس وعدد قليل من الأرانب، ولكن اليوم يعيش بها أكثر من 7000 حيوان على مساحة تبلغ 26 هكتارا.

مسار "ترينيتي تريلز"

وبدلا من زيارة حديقة الحيوان يمكن للسياح الانطلاق في جولة للتجول وسط المناظر الطبيعية على مسار "ترينيتي تريلز" المتعرج، والذي يسير لمسافة 70 ميلا بمحاذاة النهر، الذي يحمل نفس الاسم.

ويتيح هذا المسار للسياح الانطلاق في جولات للتنزه سريعا على الأقدام أو الركض أو ركوب الدراجات، التي يمكن استئجارها من محطات "BCycle"، كما يمكن للسياح التنقل عبر النهر من خلال التجديف بواسطة قوارب الكاياك أو الكانو في مواقع مختلفة في نهر ترينيتي.

وعندما يخيم الظلام على حي ستوك ياردز يمكن للسياح الاستمتاع بحياة ليلية صاخبة في الحانات والمطاعم الراقية والاستمتاع بالحفلات الموسيقية ومشاهدة مسابقات رعاة البقر.