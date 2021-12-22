أبرز قضايا العنف ضد الأطفال في 2021.. بائعة مناديل المعادي والطفل الباكي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شهد عام 2021، الذي أوشك على الانتهاء، العديد من حوادث وقضايا العنف ضد الأطفال، والتي أثارت الرأي العام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين كان لهم دور فعال وإيجابي لتحرك الجهات المختصة، للقيام بالإجراءات القانونية وإنقاذ هؤلاء الأبرياء من العنف الواقع ضدهم، وتقدم «هن» خلال التقرير التالي أبرز قضايا العنف ضد الأطفال.

طفلة الدقهلية المعذبة على يد والدها

حادثة طفلة الدقهلية التي عُذبت على يد والدها الثلاثيني، في 20 يناير الماضي، والذي قام بتجرديها من ملابسها وبدأ في سحلها في الشارع محاولا إحراقها بالنيران، وأثار هذا المشهد جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، واستجابت قوات الأمن على الفور وألقت القبض على الأب لسماع أقواله.

وحكم على الأب المجرد من الإنسانية رمضان محمد الشناوي الشهير بـ«رمضان أبو الشحم» بالسجن لمدة 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه، في 31 من يناير الماضي.

طفلة المعادي

انتشر في شهر مارس الماضي فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لرجل أربعيني يتحرش بطفلة صغيرة «بائعة المناديل» في إحدى العمائر بمنطقة المعادي، بعدما نشرته سيدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وبعد ذلك تمكنت الشرطة من القبض على المتحرش بساعات بعد تداول الفيديو فيما عرف بعد ذلك بقضية طفلة المعادي، ولاقت عملية القبض على المتهم استحسان من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والذين طالبوا بتوقيع أقصى عقوبة عليه.

وحكمت جنايات القاهرة ضد المتهم، محمد جودت، الذي قام بالتحرش بها، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، في الـ 27 من شهر أبريل الماضي.

اغتصاب طفلة كرداسة

اغتصاب طفلة كرداسة من الحوادث التي أثارت جدلا واسعا، لتعرض طفلة تبلغ من العمر 8 أعوام للاغتصاب على أحد الجيران يبلغ من العمر 19 عاما، وأصيبت الطفلة نتيجة الاعتداء بجروح وخدوش في أعضائها التناسلية، وفقا لتقرير الطب الشرعي للطفلة «أسيل».

واستمعت النيابة لأقوال الطفلة المغتصبة، بعد تقديم والدة الضحية محضر بالواقعة وقدمت بلاغا: «النيابة استمعت لبنتي مدة 5 ساعات وهي شرحت فيهم كل حاجة وكانت عمالة بتعيط طول ما كانت بتحكي وقالت إنها في كل مرة كانت بتحاول تبعد المتهم عنها لكنه أقوى منها».

قالت «إيناس» إنّ ابنتها بدأت في الخضوع للعلاج النفسي: «عايزة المتهم يتقبض عليه وحق بنتي ييجي».

وقضت محكمة جنايات الجيزة بالسجن المشدد 15 عامًا للمتهم بهتك عرض طفلة كرداسة، في الـ 31 من شهر أكتوبر الماضي.

الطفل محمود عبد الرحيم

عرض الإعلامي عمرو الليثي قصة مأساوية لطفل يبلغ من العمر 14 عاما، بعدما رفضت أمه تربيته عقب زواجها، وتركته ليهتم عمه بمسؤولية تربيته، إلا أن العم أصبح غير قادر على القيام بالمهمة بعد إصابته بالسرطان، ليترك ابن أخيه في الشارع بلا مأوى.

بكى الطفل محمود خلال لقائه ببرنامج واحد من الناس قائلا:«عندى 14 عاما، واستمريت فى التعليم حتى الصف الأول الإعدادى، وبعد أن ذهبت للعيش مع والدتى، خرجت من المدرسة، وقبل أن تتزوج أمى، عمى سألها إذا كانت ترغب أن أعيش معها لكن زوجها حلف يمين طلاق ألا أعيش معهما».

وقال محمود والذي عرف بـ الطفل الباكي، والدموع منهمرة من عينيه: «عندما ذهبت لأعيش معها، أرسلتنى لمنزل جدتي، رموني في الشارع وفضلت عايش فى الشارع لمدة شهرين، لا أريد أن أعيش في أى منزل من منازل أقاربي، حتى منزل عمى، فكرت أكثر من مرة أن أقتل نفسي».

حاول الإعلامى عمرو الليثى، التواصل مع أم الطفل محمود قائلا:«حاولت أكلم والدته على التليفون، ولما عرفت إننا بنكلمها علشان خاطر محمود، قفلت السكة»، وفي نهاية المطاف رفضت الأم أخذ الطفل، وحاليا يقوم الطفل محمود في إحدى دور الرعاية.

شيف يتحرش بطفل في دورة مياه بنادٍ رياضي بالتجمع

تعرض طفل للتحرش من قبل شيف داخل دورة مياه بنادٍ رياضي بمنطقة التجمع وتمكن الطفل صاحب الثلاث سنوات من تحديد المتهم الذي تحرش به، من بين 7 متهمين آخرين.

ونص القانون لمن يرتكب مثل هذه الجريمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.