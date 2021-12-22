داليا.. أول مصرية مسلمة تغني داخل كاتدرائية بالولايات المتحدة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت داليا يونس، أول مصرية مسلمة تغني داخل كاتدرائية «القديس باتريك» في نيويورك، كواليس مشاركتها الغناء داخل الكنيسة، في احتفالات الكريسماس قائلة: «دي طبعا مش حاجة معتادة بتحصل، وكنت محظوظة إني حصلت على زمالة شفيق جبر في 2017 وهي زمالة تتبع برنامج بين الشرق والغرب للتبادل الثقافي بين الشباب المصري والأمريكي».

مشاريع فنية أخرى مهمة

وأضاف «عثمان» خلال لقاء عبر «زووم» ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «on»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، الثلاثاء، أن الفنان شفيق جبر كان يتابع مشاريعها الفنية مثل مشروع التعبير عن الغناء ومشروع عن فن الأكابيلا، وكان من ضمن مشروعاتها الموسيقى المقدسة.

الاهتمام بموسيقى الأديان

وأشارت إلى أنها تهتم بالموسيقى التي في الأديان المختلفة سواء الإسلامية أو المسيحية أو العقائد المصرية القديمة، و«حضرت حفلة في كنيسة قديمة وهي القديس فرنسيس الذي يحتفل به الكاثوليك وشجعني شفيق جبر على الغناء في كاتدرائية القديس باتريك في أمريكا»، مشددة على أنها اقترحت أن تقدم أغاني الكريسماس في الولايات المتحدة الأمريكية باللغة العربية، ووافقوا بالفعل على اقتراحها.

عمل تطوعي وليس به أرباح

وأوضحت أن أهم العقبات التي واجهتها كان أن هذا العمل تطوعيا، ولا يوجد فيه مقابل مادي، كما أنهم طلبوا أيضًا أن تُحضر الفرقة الموسيقية على نفقاتها الخاصة، وبالفعل وافقت على ذلك، وأحد الفنانين الموسيقيين من أصدقائها ساعدها على ذلك، ومن المقرر أن تقيم الحفل يوم 25 ديسمبر وسيجري بث الحفل عن طريق موقع «فيسبوك».

يذكر أن المسيحيين في الولايات المتحدة الأمريكية سوف يحتفلون بعيد الميلاد «الكريسماس» يوم 25 ديسمبر الجاري، وفقا للتقويم الغربي، بينما يحتفل المسيحيون الشرقيون بالعيد يوم 7 يناير وفقًا للتقويم الشرقي.