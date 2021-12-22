الحصوة اللعابية.. ما أسبابها وأعراضها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة إن الحصوة اللعابية هي حصوة تتكون بسبب التكلسات، التي تتكون في القنوات، التي تقل اللعاب أو التي تنتقل إليها.

وأوضحت الرابطة أن الحصوة اللعابية غالبا ما تتكون في قناة الغدة اللعابية تحت الفك السفلي، وتحدث بشكل أقل شيوعا في الغدة النكافية، ونادرا ما تحدث في الغدة تحت اللسان.

وأضافت الرابطة أن أسباب نشوء الحصوة اللعابية تكمن في التهاب الغدة اللعابية وتضيق قنوات الغدد اللعابية وانخفاض إنتاج اللعاب وجفاف الفم، بالإضافة إلى استخدام أدوية معينة.

وتتمثل أعراض الحصوة اللعابية في تورم موضع الغدة اللعابية والشعور بألم به. وفي الحالات الشديدة يخرج قيح من الغدد اللعابية.

وفي الحالات البسيطة يمكن مواجهة الحصوة اللعابية من خلال تحفيز إفراز اللعاب على سبيل المثال من خلال مضع العلكة والبونبون. وفي الحالات الصعبة (الحصوات الكبيرة) يمكن مواجهة الحصوة اللعابية من خلال المنظار أو العلاج بالموجات التصادمية أو إزالة الحصوة جراحيا.