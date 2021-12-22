الأطعمة الغنية بالكالسيوم تحارب هشاشة العظام

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

قالت الجمعية الألمانية للتغذية إنه يمكن محاربة هشاشة العظام من خلال تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم، ألا وهي: منتجات الألبان والخضروات (مثل الكرنب والبروكلي والبقدونس والسبانخ) والمكسرات (مثل البندق واللوز) ومنتجات الحبوب الكاملة والصويا والمياه المعدنية الغنية بالكالسيوم.

وأوضحت الجمعية أن الشخص البالغ يحتاج إلى الكالسيوم بمعدل يبلغ نحو 1000 ميلليجرام يوميا، في حين يرتفع هذا المعدل إلى ميلليجرام 1200 لدى كبار السن.

ومن المهم أيضا الابتعاد عن الأطعمة، التي تحرم الجسم من الكالسيوم مثل الأطعمة المملحة، كما ينبغي عدم شرب القهوة بمعدل يزيد عن 3 إلى 4 فناجين يوميا.

وفي حالات النقص الشديد يمكن أيضا تناول المكملات الغذائية المحتوية على الكالسيوم، ولكن تحت إشراف الطبيب.

وإلى جانب التغذية الصحية، ينبغي أيضا ممارسة تمارين تقوية العضلات من أجل مواجهة هشاشة العظام.