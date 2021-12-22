تعزز المناعة وتحمي من السرطان.. فوائد التونة وطرق عملها بوصفات مختلفة

القاهرة - سمر حسين - صحة

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي، وصفات مختلفة لعمل التونة في المنزل، بإمكانيات على قد الإيد، للاستفادة من فوائدها على الصحة والجسم.

مقادير اسباجتي بالتونة مع البيف بيكون

تونة فيليه

زيت زيتون

زبدة

ملح وفلفل بيكون مقرمش

بصل

ثوم مفروم

بصل أخضر

كريمة جبنة بارميزان مبشورة

مكرونة اسباجتي مسلوقة

طريقة تحضير اسباجتي بالتونة مع البيف بيكون

- يسخن الزيت على النار ويضاف السمك ويسوى من الجانبين ويترك جانبا

- في نفس الطاسة يضاف البصل مع الزبدة والثوم ويترك على النار حتى يتكرمل

- يضاف الملح والفلفل والبيكون ونقلب

- تضاف الكريمة ثم المكرونة

- أخيرا ترش الجبنة البارميزان والبصل الأخضر

- يضاف السمك وتقدم

مقادير كفتة التونة

بطاطس برنوازيه مسلوقة

دقيق

تونة

بصل

شبت

بقدونس

بابريكا

كمون

فلفل حار

ملح

فلفل

بيض

لبن

بقسماط

طريقة تحضير كفتة التونة

- اخلطي الدقيق علي البطاطس المهروسة وضيفي قليل من اللبن والبقسماط

- كوريها وشكليها مثل الكمثري واحشيها بحشوة التونة المتبلة بالبهارات والملح والفلفل

- ضعيها في البيض ثم اللبن ثم البقسماط

- اقليها في الزيت وقدميها ساخنة

مقادير عجة التونة مع الانشوجة

بيض

تونة

انشوجة

كمون

بقدونس

فلفل الوان

زيت عباد الشمس

ملح

بصل

ثوم

بطاطس مسلوقة

فلفل

طريقة تحضير عجة التونة مع الانشوجة

- اخلطى البصل مع الثوم فى الكبة مع ملح وفلفل وتشوح مع الزيت في الطاسة.

- أضيفي الكمون والبقدونس والفلفل الألوان والبطاطس المسلوقة والتونة والانشوجة واخلطيهم جيدا.

- رصى الخليط فى قالب الفرن ويوضع عليه البيض ثم يدخل الفرن حتى يكتمل النضج ويقدم بالهنا.

مقادير بيتزا التونة

كيلو دقيق

كوب زبادى

3 ملاعق كبيرة لبن بودرة

3 ملاعق كبيرة زيت عباد الشمس

2 ملعقة كبيرة خميرة

رشة سكر

رشة ملح

رشة زعتر

ماء

دقيق السيمولينا

للفرد تونة

فلفل

زيتون

جبنة

الصلصة

طماطم مقشرة

معجون طماطم

كمون

ثوم

جوزة الطيب

بهارات

ملح

فلفل أسود

زيت

رشة سكر

زعتر

مكعب مرقة

طريقة تحضير بيتزا التونة

- يخلط الدقيق واللبن البودرة والخميرة وملح وسكر ثم تضاف الزبادي والماء واعجني الخليط مع رشة زعتر

- يضاف الزيت والمزيد من الماء واستمري في العجن حتى تصبح عجينة طرية ومتماسكة ثم يقسم العجين كويرات متساوية وتترك لترتاح

- تفرد العجينة باستخدام نشابة على سطح مرشوش بالدقيق سيمولينا ثم ضعيها في صينية وضيفي الصلصة

-ترفع التونة مع الفلفل على العجينة مع الزيتون و الجبنة

طريقة تحضير الصلصة

- يوضع الثوم مفروم في طاسة بها زيت للصلصة واتركيه حتى يحمر ثم يضاف اليه رشة من السكر مع مكعب المرقة

- تضاف صلصة الطماطم والطماطم المقشرة بعد تقطيعها وتترك لتتسبك مع ملح وفلفل ورشة زعتر و الكمون و البهارات و رشة جوزة الطيب

فوائد التونة

تعتبر التونة مصدر غني بالفيتامينات والمعادن، إذ تحتوي على نسبة من السيلينيوم، وفيتامين ب1 أو وفيتامين ب2 أوما يُعرف بالريبوفلافين، وفيتامين ب3 والذي يُعرف بالنياسين، بالإضافة إلى فيتامين ب12، وفيتامين ب6، وفيتامين د.

- تحتوي التونة على الفسفور، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والكولين، واليود.

- تحد التونة من خطر الإصابة بأمراض الكلى.

- تعمل التونة على تعزيز المناعة، والوقاية من خطر الإصابة بالأمراض مثل مرض السرطان.