عروض الكريسماس.. أسعار قضاء 5 أيام في رأس السنة بدبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تعتبر دبي وجهة سياحية عالمية تضم مختلف وسائل الترفيه والتسلية، ومقصدًا رئيسيًا لقضاء أعياد الكريسماس والاحتفال بالسنة الجديدة.

ومع اقتراب رأس السنة الجديدة 2022 يستعرض الخليج 365 أسعار ثمن قضاء 5 أيام في دبي، وفقا لما ذكره موقع skyegtours.

- فندق جراند سنترال

يقدم عرضا يشمل:

تذكرة طيران ذهاب وعودةه القاهرة / دبي / القاهرة على الدرجة السياحية

جميع ضرائب تذكرة الطيران

إقامة 6 ايام / 5 ليالي بـحد الفنادق في دبي (وسط المدينة)

رسوم الخدمة والضرائب لحجز الفندق

إفطار يومي بالفندق

التوصيل من المطار للفندق والعكس بسيارة خاصة

استقبال خاص من الفندق لشهر العسل (حسب الإمكانية عند الوصول)

العرض لا يشمل:

التأشيره 1750 جنيها (تشمل تأمين السفر الخاص بكوفيد 19)

الجولات السياحية (يمكن تنظيمها حسب الطلب)

أي تقلبات شديدة في أسعار العملات الاجنبية

الضريبة السياحية للفرد في الليلة (10 درهم إماراتي لمستوي 3 نجوم /15 درهم إماراتي لمستوي 4 نجوم /20 درهم إماراتي لمستوي 5 نجوم)

أسعار العرض

سعر الفرد في الغرفة المزدوجة أو الثلاثية 11850 جنيها.

سعر الغرفة المفردة 15380 جنيها.

الأطفال من 12:6 سنة: 8150 جنيها.

- فندق كراون بلازا دبي

العرض يشمل:

تذكرة طيران ذهاب وعودة القاهرة / دبي / القاهرة على الدرجة السياحية

جميع ضرائب تذكرة الطيران

إقامة 6 ايام / 5 ليالي بأحد الفنادق في دبى (وسط المدينة)

رسوم الخدمة والضرائب لحجز الفندق

إفطار يومي بالفندق

التوصيل من المطار للفندق والعكس بسيارة خاصة

استقبال خاص من الفندق لشهر العسل (حسب الإمكانية عند الوصول)

العرض لا يشمل:

التأشيرة 1750 جنيها (تشمل تأمين السفر الخاص بكوفيد 19)

الجولات السياحية (يمكن تنظيمها حسب الطلب)

أي تقلبات شديدة في أسعار العملات الأجنبية

الضريبة السياحية للفرد في الليلة (10 دراهم إماراتيا لمستوى 3 نجوم /15 درهما إماراتيا لمستوي 4 نجوم /20 درهما إماراتيا لمستوى 5 نجوم)

أسعار العرض

سعر الفرد في الغرفة المزدوجة أو الثلاثية 12250 جنيها.

سعر الغرفة المفردة 17760 جنيها.

سعر الطفل 8840 جنيها.

- فندق زين انترناشيونال دبي

العرض يشمل:

تذكرة طيران ذهاب وعوده القاهرة / دبي / القاهرة على الدرجة السياحية

جميع ضرائب تذكرة الطيران

إقامة 6 ايام / 5 ليالي بأحد الفنادق المذكورة في دبي (وسط المدينة)

رسوم الخدمة والضرائب لحجز الفندق

إفطار يومي بالفندق

التوصيل من المطار للفندق والعكس بسيارة خاصة

استقبال خاص من الفندق لشهر العسل (حسب الإمكانية عند الوصول)

العرض لا يشمل:

التأشيره 1750 جنيها (تشمل تأمين السفر الخاص بكوفيد 19)

الجولات السياحية (يمكن تنظيمها حسب الطلب)

أي تقلبات شديدة في أسعار العملات الأجنبية

الضريبة السياحية للفرد في الليلة (10 دراهم إماراتيا لمستوى 3 نجوم /15 درهما إماراتيا لمستوى 4 نجوم /20 درهم إماراتي لمستوى 5 نجوم)

أسعار العرض

سعر الفرد في الغرفة المزدوجة أو الثلاثية 10350 جنيها.

سعر الغرفة المفردة 14490 جنيها.

سعر الطفل 7700 جنيه.