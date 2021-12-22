في 7 خطوات.. كيف تحمي ابنك من متحور أوميكرون؟ (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - ماما

الطقس وتقلباته التي تتعرض لها البلاد خلال تلك الآونة، بالتزامن مع ظهور حالات إصابة بمتحور «أوميكرون»، انتشرت حالات القلق والذعر بين الأسر خوفًا على أبنائهم خاصة الأطفال في أعمارهم الصغيرة، ولذلك يحرصن العديد من الأمهات على اتباع طرق الوقاية المنزلية، لحماية الأطفال من الإصابة بفيروس كورونا ومتحوراته، قبل الوصول أو الحاجة لمرحلة العلاج بالأدوية.

وفي هذا الصدد، قدمت الدكتورة إيمان عبد الله، أخصائية التغذية وسلامة الغذاء، خلال حديثها في بث مباشر لـ«الوطن»، مجموعة من النصائح للأمهات لتقديم التغذية الصحية السليمة لتقوية الجهاز المناعي للطفل، ووقايته من الإصابة بفيروس كورونا ومتحوراتها.

خطوات التغذية السليمة لتقوية مناعة الطفل

- توفير العناصر الغذائية المهمة له، ما بين المعادن والفيتامينات والبروتينات والنشويات والدهون.

- التنويع في غذاء الطفل.

- الاهتمام بغسل يديه بشكل جيد، «يغسل إيده بالصابون كويس، وأضمن إنه قعد على إيده فترة قبل ما يغسلها، عشان نساعد على قتل الجراثيم».

- التركيز على تقديم بعض أنواع البذور خلال وجبات طعامه، من بينها، حبة البركة، والزعتر.

- تطهير العناصر الغذائية كالخضروات والفاكهة بشكل جيد، عن طريق الخل والماء.

- تناول كميات وفيرة من المياه، والماء المنكه.

- التركيز على تقديم بعض العناصر الغذائية الهامة والتي تتمثل في:

1- الجوافة والزعتر والليمون كمصادر غنية بفيتامين «سي».

2- البيض.

3- السلمون، والتونة، والسردين.

4- المكسرات، وبشكل خاص الفول السوداني، إلى جانب اللب السوري.

5- الخضروات الورقية.

6- الأعشاب الدافئة كالقرفة، والزنجبيل، والشمر، وورق الجوافة.

ما هي أعراض أوميكرون للأطفال؟

وحسبما كشف الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، بالمصل واللقاح، خلال حديثه لـ «هُن»، فإن متحور أوميكرون هو الأسرع انتشارا بين كل المتحورات التي ظهرت من قبل، موضحًا أن أعراضه تتشابه مع أعراض البرد العادي، وفيروس كورونا، إلا أنه أقل حدة في الأعراض التنفسية، وهو مايجعل الأمر صعب اكتشافه.

وأوضح «الحداد»، عدة أعراض رئيسية تشير لإصابة الأطفال، وتنذر بضرورة عزلهم على الفور حتى الاطمئنان عليهم، وتمثلت تلك الأعراض في:

- الإنفلونزا.

- السعال الجاف.

- الحمى.

- التعرق الليلي.

- آلام في الجسم.

- ضيق التنفس.