الامارات | «كورونا» يخفض متوسط عمر البشر المتوقع في بريطانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يخفض متوسط عمر البشر المتوقع في بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال محللون في البنك الملكي الكندي، إن وباء كورونا يخفض متوسط ​​عمر البشر المتوقع في المملكة المتحدة بنحو تسعة أشهر، ما يساعد على عكس اتجاهات العمر الطويل. وذكرت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، أن تقديرات محللي أسهم التأمين جوردون أيتكين ومانديب جاجبال، استندت إلى إحصاءات من معهد وكلية الخبراء الأكتواريين، بالإضافة إلى بيانات من شركات التأمين.

وكتب الخبيران في مذكرة للعملاء: «يحتمل أن تكون هناك موجات مستمرة لـ«كورونا»، وتراجع الحالة الصحية بسبب طول أمد الوباء... يحتمل أن تكون هناك تأثيرات من الدرجة الثانية، مثل تأخر التشخيص والعلاج للأمراض الأخرى، ويحتمل أن يكون تأثير التباطؤ الاقتصادي مضراً».

وقال المعهد الملكي الكندي إن زيادة الوفيات ستسمح لشركات التأمين على الحياة بإنفاق المزيد من الأموال التي كنت تنحيها جانباً في الاحتياطات، ما يعزز أرباح التشغيل بنحو 4.7 مليارات جنيه إسترليني (8.9 مليارات دولار)، أو 16%، كل عام على مدى الأعوام الخمسة المقبلة.

وأظهر تقرير لخبير الأوبئة في جامعة يونيفيرستي كوليدج لندن، مايكل مارموت، انخفاض متوسط ​​العمر البشري المتوقع بمقدار 0.9 عام في جميع أنحاء إنجلترا في عام 2020.

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