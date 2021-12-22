الامارات | 100 مليون شجرة قرم بحلول 2030

شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مليون شجرة قرم بحلول 2030 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وبلدية دبي، في مبادرة غرس أشجار القرم في محمية جبل علي للأراضي الرطبة، في إطار الاحتفالات باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، وضمن جهودهما لمواصلة تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 في الدولة.

وتندرج مبادرة غرس أشجار القرم، ضمن برنامج المسؤولية المجتمعية والبيئية للطرفين، وبما ينسجم مع طموح الإمارات في توسيع غطاء غابات القرم، من خلال زيادة هدف زراعة أشجار القرم من 30 مليوناً، التي أُعلنت سابقاً ضمن التقرير الثاني للإسهامات المحددة وطنياً وفقاً لاتفاق باريس للمناخ، إلى 100 مليون شجرة بحلول 2030، حيث جرى تأكيد ذلك في نوفمبر 2021 كجزء من إعلان دولة الإمارات استضافتها الدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ (COP28) في عام 2023.

وأقيمت الفعالية في محمية جبل علي للأراضي الرطبة، التي تمتد على مساحة قدرها 2000 هكتار، والتي أدرجت كموقع معتمد في قائمة «رامسار» للأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية في عام 2018، وهي منطقة ساحلية وبحرية تتألف من شعاب مرجانية، وغابات القرم، والبرك الضحلة، وأحواض الأعشاب البحرية، والشواطئ الرملية، التي تشكل موئلاً لأكثر من 500 نوع من الكائنات والأحياء المائية.

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