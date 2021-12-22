الامارات | أسواق خارجية وأجواء تسوّق مذهلة خلال مهرجان دبي للتسوق

شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق خارجية وأجواء تسوّق مذهلة خلال مهرجان دبي للتسوق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعود أسواق مهرجان دبي للتسوق الخارجية الشهيرة من جديد، في دورتها الـ27، لتقدم تجارب التسوق المجتمعية في الهواء الطلق للمواطنين والمقيمين والزوار. وتوجد هذه الأسواق في مواقع مختلفة في جميع أنحاء المدينة، بما في ذلك السيف وحديقة البرج، وسط مدينة دبي، والرقة، والقرية العالمية.

ومن بين أبرز الأسواق الشهيرة، وجهة التسوق الرائدة ضمن مهرجان دبي للتسوق «اتصالات ماركت أو تي بي»، (Etisalat Market OTB) الذي يعود إلى حديقة البرج، وسط مدينة دبي، بمفهوم جديد يطغى عليه طابع ثقافة البوب الآسيوية.

وسيقدم السوق أكشاك الطعام ومفاهيم المأكولات المبتكرة من بعض أفضل العلامات التجارية في المنطقة، إضافة إلى أجواء التسوق الممتعة والفعاليات الترفيهية الحية التي تناسب كل الأعمار، بما في ذلك حلبة تزلج، وملعب بادل تنس، وعرض «هالو كيتي» لأول مرة في المنطقة.

ويمكنكم المشاركة ومتابعة حسابات المهرجان عبر وسائل التواصل الاجتماعي StyledByDubai @[email protected] و@DSF_Markets والموقع الإلكتروني: www.mydsf.ae.

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