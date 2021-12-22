الامارات | مقتل 19 شخصاً في حادث غرق سفينة في مدغشقر

شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 19 شخصاً في حادث غرق سفينة في مدغشقر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الوكالة البحرية في مدغشقر، أمس، إن 19 شخصاً على الأقل، لقوا حتفهم في حادث غرق سفينة قبالة الساحل الشمالي الشرقي للبلاد، وإن العمليات مستمرة للبحث عن 66 راكباً مازالوا في عداد المفقودين.

وقال مدير العمليات البحرية في وكالة الموانئ البحرية والنهرية مامي راندريانافوني، إن السفينة، وهي سفينة شحن غير مصرح لها بنقل أفراد، كانت تبحر بحمولة زائدة، عندما غمرت المياه محركها.

وكان على متن السفينة 130 راكباً مسافراً من بلدة أنتانامبي إلى سوانيرانا إيفونجو، وعُثر على 45 شخصاً أحياء.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news